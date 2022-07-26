İngiltere'de market satış hacimleri yüzde 4,1 azaldı

26 Temmuz 2022 Salı, 10:51

Pazar araştırma şirketi NielsenIQ'nün verilerine göre; her 10 İngilizden 9'u artan yaşam maliyetleri ile başa çıkmak için harcamalarını giderek daha fazla kontrol altında tutmaya yöneldi.

16 Temmuz haftasında et, balık ve tavuk satış hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 azaldı. Paketlenmiş gıda ürünlerinde satış hacmi yüzde 6,4 düştü.

NielsenIQ ayrıca, tüketicilerin süpermartetlerin ziyaretleri başına harcama miktarının, tüketicilerin daha küçük miktarlarda alım yapmak istemeleri, satın almalarını ertelemeleri veya aldıkları ürünleri değiştirmeleri nedeniyle yüzde 5 düştüğünü tespit etti.

Gelecek 6 ayda günlük harcamalarını karşılamak konusunda kendilerini daha az güvende hisseden İngiliz tüketicilerin oranı da yüzde 49 oldu.

Tüketicilerin yüzde 90'ı harcamalarını giderek daha fazla takip ettiklerini belirtirken, finansal endişelerinin en önemli nedeninin artan gıda ve market maliyetleri olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 62 oldu.

16 Temmuz'da sona eren 4 haftada marketleri ziyaret edenlerin sayısı yıllık yüzde 10 artarken, onlene satışlar yüzde 10,5 düştü. Ancak online satışların toplam satışlarda payı yüzde 11,5 seviyesinde kaldı.