İngiltere'de otomobil satışlarında son 30 yılın en keskin daralması

06 Haziran 2022 Pazartesi, 16:51

İngiltere'de otomobil satışları, bundan önce sadece koronavirüs sokağa çıkma yasakları nedeniyle satışların durduğu 2020 yılında daha sert daralma kaydetmişti.

İngiltere'nin otomotiv ana sanayini temsil eden Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) verilerine göre Mayıs ayında ülkede yeni araç satışları 124,394'e düştü. Elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla toplam satışların sekizde birini oluşturdu.

SMMT Başkanı Mike Hawes, "Süregelen küresel parça tedariği sorunlarından dolayı otomotiv sektörü zor bir ay geçirmiş olsa da elektrikli araç talebinin artması olumlu" dedi.

SMMT, tüketicilerin gelirlerindeki artışın fiyatların gerisinde kalması ve sektörde süregelen çip tedarik aksaklıkları dolayısıyla bu sene İngiltere'de yeni otomobil satışlarının beklentinin altında kalacağını geçen ay açıklamıştı.

Otomobil satışları Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında ise yüzde 9 daraldı.