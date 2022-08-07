İnşaat devam ederken maliyet 4 milyar TL arttı

07 Ağustos 2022 Pazar, 14:42

Aydın-Denizli Otoyolu için şirket Hazine garantili “769 milyon 939 bin 998 euro kredi kullandı. Projenin toplam maliyeti 1 milyar 118 milyon 643 bin 935 olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kamu Borç Yönetim verilerine göre Aydın-Nazilli Otoyolu’nun toplam maliyeti 1 milyar 118 milyon 643 bin 935 Euro yaklaşık 20 milyar 415 milyon 251 bin 814 TL olarak belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Borç Üstlenim Anlaşması yaptığı 30 Aralık 2021’de Euro/TL paritesi 14,74’tü. Geçen 8 aylık süreçte Euro 18,25 seviyesine geldi. Kurdan oluşan fark 4 milyar TL’ye yaklaştı. Toplam maliyetinin yüzde 69’unu yurtdışından kredi olarak kullanan şirket AKP döneminin ihale şampiyonları arasında yer alıyor. Fernas’a geçiş garantisi verilip verilmediği sorulmuş ancak Ulaştırma Bakanlığı konuya “ticari sır” kapsamında yanıt vermemişti.

GEÇİŞ GARANTİSİ DE VAR: 91 MİLYON EURO

Yıllık çift yönde 24 milyon 455 bin araç geçiş garantisi verilen Aydın-Denizli Otoyolu iki kesimden oluşuyor. İlk kesim 65 kilometre uzunluğunda Aydın-Kuyucak etabı için çift yönde 35 bin otomobil eşdeğer gün yani yıllık 12 milyon 775 bin adet otomobil garantisi verildi. Garanti tutarı ise 41 milyon 518 bin Euro olacak.

İkinci kesim ise uzunluğu 85 kilometre olan Kuyucak-Denizli etabı. Bu etap için 32 bin otomobil eşdeğer/gün yani yıllık 11 milyon 680 bin araç geçiş garantisi verildi. Garanti tutarı böylece 49 milyon 640 bin Euro olarak hesaplandı. Böylece yüklenici şirkete toplam 91 milyon 158 bin Euro geçiş garantisi verildiği tahmin ediliyor.

2023’TE BİTECEK

2023'te bitirilmesi hedeflenen Aydın-Denizli Otoyolu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ihale bedelinin 1 milyar 549 milyon Euro olduğunu açıklamıştı. Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun yatırım maliyeti 699 milyon Euro'dur. Tabii bunun üzerine bakım, işletme maliyeti, 3 yıl yapım, 17 yıl işletmedeki bakım, işletme maliyeti 561 milyon Euro'dur. Finans maliyetini koyduğunuz zaman -sonuçta uluslararası finans kullanılıyor- 17 yılda 482 milyon Euro'dur. 1 milyar 813 milyon Euro maliyeti olan bir işin ihale bedeli de 1 milyar 549 milyon Euro'dur. Bu da 3 yıl yapım, 17 yıl işletmeden sonra tamamen kamuya sağlam bir şekilde devredilecektir” demişti.