İnşaat maliyetinde artış durdurulamıyor

11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:46

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,82, işçilik endeksi yüzde 0,10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 110,44, işçilik endeksi yüzde 41,29 arttı.

GÖKHAN TAŞ

Konutta üretimi teşvik edici adımlara ihtiyaç olduğunu dile getiren Coldwell Banker Türkiye müdürü Gökhan Taş, “TÜİK’in son verilerine göre malzeme endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre Şubat 2022’de yüzde 113 arttı. Burada bir çok kalem yer alıyor. Ürün bazlı veya en çok kullanılan ürünler açısından bakıldığında oran yüzde 300’leri aşıyor. Tam da bu sebeple konutta en büyük sorun arz eksikliği olmaya başladı. İnsanlar ev alıyor, özellikle yatırım amaçlı alımlar arttı, bu sene ilk 2 ayda yüzde 22,45 artışla 186 bin adet konut satıldı. Bu ivme böyle devam ederse yıl sonunda 1,5 milyon rakamı aşılır ancak bu tazelenme ihtimali olan rekorda en büyük engel yeni konut. Üretim çok düşük seviyeye geldi. Birinci el konut satışları aylık bazda 40-50 bin bandında seyrediyordu şu an tam yarı yarıya. Dolayısıyla üretimi teşvik edecek adımlara ihtiyaç var”

TÜİK verileri hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,56, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113,27, işçilik endeksi yüzde 41,38 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,91 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,82, işçilik endeksi yüzde 0,10 olarak değişirken bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 110,44, işçilik endeksi yüzde 41,29 artış yaşandı” dedi.

ÜRETİCİ KARARSIZ

GÜLCAN ALTINAY

İnşaat maliyetleri nedeniyle yatırımcıların yeni konut yapımında zorlandığını aktaran Altınay, “Son 1 yılda çok ciddi artışlar yaşandı. Bu da yatırımcıları yeni konut yapımında zorluyor. Yapılamayan yeni konutlar yüzünden de stoktaki konutların fiyatlarının artıyor. 2021’de satılık evlerin satış fiyatları yüzde 90 oranında, kiralama fiyatları ise yüzde 50-100 arasında arttı. Bu artışların devam etmesi bekleniyor” dedi.

‘BAŞLARSAM BİTİREMEM KORKUSU’

Artan maliyetler nedeniyle konut yapımının yavaşladığını, müteahhitlerin yeni projeler için ‘başlarsam bitiremem’ endişesi olduğuna dikkat çeken Altınay, “Biten malzeme yerine yenisi alalabilmekte endişe eden yatırımcıların ise çareyi depo kiralamada buluyor. Birçok yatırımcı depo kiralayıp kullanacağı ürünleri stoklamak istiyor. Son dönemde bu konuda ciddi bir talep yaşandı. Son bir ayda bu konuda birçok müşterimiz oldu. Müşterilerimiz sürekli fiyatlar arttığı için 1 yıllık ürünlerini depolayacak depo talepleriyle kapımızı çalışıyor. Ürün aldıkları firmalar bir yıllık ürün satışı veriyor ama bunun depolamasını yapmayacaklarını belirtiyorlar” diye konuştu.

İSTANBUL’DA YER KALMADI

İstanbul’da kiralık depo kalmadığını aktaran Altınay, “İstanbul içinde depo bulamayanlar Tekirdağ, Edirne gibi çevre illere yöneliyor. O nedenle Çatalca, Silivri, Selimpaşa, Çerkezköy ve Çorlu hattı büyük rağbet görüyor” dedi.

Altınay fiyatlar hakkında ise şu bilgiler verdi: “Çerkezköy, Çorlu, Ergene bölgesinde 10 bin metrekare bir fabrikayı şu an 300- 350 bin TL’den kiralama yapabiliyoruz. Bu Hadımköy bölgesinde 10 dönüm bir fabrika için 400- 500 bin TL civarında”

Sözlerinin devamında Altınay, “Yatırımcı, örneğin 10 milyonluk kar elde edecekse bir depo için 250-300 bin TL harcamakta sorun görmüyor” ifadelerini kullandı.