İnşaat malzemeleri ihracatı 2,57 milyar dolar oldu

Yayınlanma: 10.01.2023 - 11:06

Güncelleme: 10.01.2023 - 11:06

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) her ay hazırladığı Dış Ticaret Endeksi’nin Kasım 2022 sonuçlarını açıkladı. Endekse göre inşaat malzemeleri sanayisinde kasım ayında 2,57 milyar dolarla yılın en düşük aylık ihracatlarından biri gerçekleşti. Yapı sektörünün dış ticaretteki nabzını tutan raporda, ihracatın bir önceki yılın kasım ayına oranla yüzde 5,8 gerilediği, ihraç edilen ürün miktarının da 4,04 milyon tonla 2022’nin en düşük seviyesinde kaldığı belirtildi. Kasım ayında ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,64 dolar/kg ile yılın en yüksek rakamı olarak gerçekleşti

İnşaat malzemeleri ihracatı 2022 yılının kasım ayında 2,57 milyar dolarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8’lik bir değer düşüşü yaşadı. 4,04 milyon ton olarak gerçekleşen ihracat miktarı ise kasım ayında bir önceki yılın kasım ayına oranla yüzde 22,3 geriledi. Bu miktar, 2022’de gerçekleşen en düşük ihracat oranı olarak dikkat çekti. Pazarlardaki küçülme etkisinin sert bir şekilde hissedildiği görülürken, inşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ihracat birim fiyatı 2022 yılı kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artış gösterdi.

2021 yılı kasım ayında ortalama ihracat birim fiyatları 0,53 dolar/kg olurken 2022 yılı kasım ayında 0,64 dolar/kg seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca ortalama ihracat birim fiyatı bir önceki aya göre de yükseldi ve yılın en yüksek ortalama birim fiyatı olarak kayda geçti.

İnşaat malzemeleri ihracatı yılın son çeyreğinde değer kaybetmeye başladı. Kasım 2022 ihracat performansına bağlı olarak yıllık (son 12 aylık) ihracat kasım ayında 34,1 milyar dolara geriledi. İhracat miktarı 58,73 milyon tona inerken, ortalama ihracat birim fiyatı da yıllık 0,58 dolar/kg şeklinde gerçekleşti.

İTHALATTA 2022’NİN EN YÜKSEK BİRİM FİYATI GERÇEKLEŞTİ

2022 yılı kasım ayında inşaat malzemeleri ithalatı 875 milyon dolar seviyesinde seyretti ve geçen yılın kasım ayının yüzde 17,3 üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı kasım ayında inşaat malzemeleri ithalatı 270 bin 605 ton oldu. Miktar olarak ithalat önemli ölçüde geriledi. İnşaat malzemeleri sanayi ithalat birim fiyatı 2022 yılı kasım ayında 3,23 dolar/kg ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ALT SEKTÖRLERİN İHRACAT PERFORMANSI GİDEREK GERİLİYOR

2022 yılı kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre 8 alt sektörden sadece 3’ünde değer olarak artışlar olduğu kaydedilen raporda, alt sektörlerdeki artışların daha çok birim fiyat artışlarından kaynaklandığı, miktar olarak düşüşlerin görüldüğü değerlendirildi. 2022 yılı kasım ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ortalama ihracat birim fiyatları 2021 yılı kasım ayına göre daha yüksek bir seviyede gerçekleşti. Küresel emtia ve nihai ürün fiyatları gerileme eğilimine girmiş olmakla beraber halen geçen yılın fiyatlarının üzerinde seyretti.

BİRİM FİYATLAR ARASINDA BÜYÜK FARKLILIKLAR VAR

Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen rapora göre; 2022 yılı kasım ayında mineral, taş ve toprak ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 yükseldi. Demir çelik ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 yükseliş gösterirken, metal bazlı ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 7,6, ağaç ve ahşap ürünlerin yüzde 14,9, kimyasal bazlı ürünlerin ise yüzde 1,4 yükseldi.

İhracat, 2022 yılının kasım ayında 8 alt ürün grubunun 6’sında miktar olarak geçen yılın kasım ayının altında gerçekleşti, 2 alt sektörde ise artış yaşandı. Miktar olarak düşüşlerin gerekçesi ise bir önceki yıl görülen yükselişin baz etkisi olarak gösterildi. 2022 yılı kasım ayında miktar olarak ihracat düşüşleri demir çelik ürünlerinde yüzde 17, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 26,4, metal bazlı ürünlerde 18,7, yalıtım malzemelerinde ise 21,8 olarak gerçekleşti.

2022 yılı kasım ayında 2021 yılı kasım ayına göre 8 alt sektörün 3’ünde ihracat değer olarak yükseldi. İhracat artışları kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 17,2, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 2,6, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 9,6 olarak gerçekleşti. İhracat değer olarak demir çelik ürünlerinde yüzde 12,2, metal bazlı ürünlerde ise yüzde 12,5 azaldı. Yine değer olarak yalıtım malzemeleri ihracatı kasım ayında bir önceki kasım ayına göre yüzde 17,9’luk bir kayıp yaşadı.