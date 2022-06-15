İnşaat sektöründe çalışan sayısında dikkat çeken düşüş
Yıllık verilere bakıldığında ücretli çalışan sayılarında artış kaydedilirken aylık verilerde düşüş dikkat çekti. Ücretli çalışan sayısının en çok düştüğü sektör ise inşaat oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayına ilişkin ücretli çalışan sayısı verilerini yayımladı. Yıllık verilere bakıldığında verilerde yükseliş olurken aylıklarda düşüş yaşandı. Ücretli çalışan sayısının en çok düştüğü sektör ise inşaat oldu.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 455 bin 901 kişi iken, 2022 yılı Nisan ayında 13 milyon 992 bin 443 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 11,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,4 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2022
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