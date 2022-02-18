İPA duyurdu: 4 yılda elektrik faturalarındaki artış yüzde 300

18 Şubat 2022 Cuma, 13:28

İPA’nın “İstanbul’da Enerji Yoksulluğuna Doğru” araştırmasının sonuçları yayımlandı.

Son dönemde yaşanan zamlarla birlikte elektrik faturalarındaki artışın, İstanbulluların en önemli gündemleri arasında olduğu belirtildi. Bu durumun, Türkiye’nin enerji politikalarındaki özelleştirme ve dışa bağımlılık ile yaşanan ekonomik krizle birlikte artık, “enerji yoksulluğuna” giden bir sürece kapı açtığı da raporda yer aldı.

ELEKTRİK ARTIK EN PAHALI TEMEL İHTİYAÇLARDAN BİRİ

Raporda, elektriğe gelen yüzde 50 ila 125 oranında zamdan sonra elektriğin en pahalı temel ihtiyaçlardan biri olduğu belirtildi. İstanbul Planlama Ajansı’nın raporuna göre, enerjide özelleştirme politikaları ve dışa bağımlılık sebebiyle enerji yoksulluğuna dönüşen süreç sadece sanayici ve büyük üreticileri değil, hane halkının gündelik yaşamını da doğrudan etkiliyor.

4 KİŞİLİK HANENİN FATURASI 105 TL’DEN 408 TL’YE YÜKSELDİ

4 kişilik bir hanenin 2018 yılında aylık ortalama elektrik faturası bedeli 105 TL iken bugün bu değer 408 TL. Bu durum, son 4 yılda elektrik faturalarında yüzde 400 oranında bir değişim yaşandığını gösteriyor. Bu artışla birlikte İstanbul’da elektrik faturasını ödeyemeyecek durumda olan hane sayısının giderek artıyor.

İSKİ’NİN MALİYETİ YÜZDE 117 ARTACAK

2022 Ocak ayında yapılan elektrik zamları sonucunda; İBB iştiraklerinden olan İSKİ’nin 2021 yılı elektrik maliyetinin var olan birim fiyatlar üzerinden hesaplandığında 2022 yılında yüzde 117 artacağı öngörülüyor. Benzer bir şekilde, Halk Ekmek’in Aralık 2021 fatura tutarının Ocak 2022’de yüzde 80 arttığı biliniyor.

Raylı sistem işletmeciliği alanında faaliyet gösteren Metro İstanbul’un fatura tutarlarına bakıldığında ise 2021 yılında toplam 385 milyon TL olan rakamın 2022 yılının sonu itibarıyla 744 milyon TL’ye ulaşacağı ve yüzde 93’lük bir artış olacağı tahmin ediliyor.

ÇÖZÜM KAMULAŞTIRMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ POLİTİKALARI

Raporda yaşanan bu elektrik sorununa çözüm önerileri de yer aldı. Ekonomik kriz sebebiyle Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi İstanbul’da da vatandaşlar elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesinde zorluklarla karşılaştığı belirtilerek, “Kamu tarafından sunulan hizmetlerden olan su ve doğalgaz için fatura ödemelerinde borç erteleme ya da yeniden yapılandırmaya gidilerek bu kriz zamanında çözüm sunulabiliyor. Ancak tamamı özelleştirilen elektrik dağıtımında ödeme esnekliği çok daha kısıtlı. Gelecekte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ve tüm yerel yönetimlerin kamusal hizmet sorumluluğuyla elektrik dağıtımında yeniden rol almasını sağlayacak bir düzenleme ile kapsayıcı ve sürdürülebilir bir enerji vizyonunu çalışma programlarına alması gerekiyor” ifadeleri yer aldı.