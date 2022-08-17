İptal edilmişti... Benzine indirim, motorine zam geliyor
Motorin grubuna 76 kuruşluk zam, benzine ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorin grubunda beklenen 79 kuruşluk zam dün, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle geri çekildi.
Ancak bu gece yarısından itibaren yeni bir beklenti var. Buna göre; motorin grubuna 76 kuruşluk bir zam gelecek.
NTV'nin haberine göre benzinde ise 83 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,16 liradan satılıyor.
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