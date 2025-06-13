İran-İsrail çatışması petrolü vurdu: Fiyatlar sert yükseldi!

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,6 artışla 73,58 dolara çıktı. Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,52 dolardan işlem gördü.

İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesiyle petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Türkiye saatiyle 04.10 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,40 artarak 74,49 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda WTI tipi ham petrol de yüzde 7,86 artışla 73,39 dolara yükseldi.

Teknik verilere göre Brent petrolde 75,71 dolar direnç, 65,72 dolar ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Önceki gün 69,71 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 69,65 dolar seviyesinde kapatmıştı.

İSRAİL’DEN SALDIRI İRAN’DAN SERT TEPKİ

İran devlet televizyonu, İsrail'in Natanz'daki nükleer tesisler ile Tahran, Tebriz ve Kirmanşah’ta bazı noktaları hedef aldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından ABD de sorumlu tutuldu.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail’in İran’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği belirtilerek, “Tahran’daki birkaç yerleşim alanı ve ülkenin birkaç şehri de dahil olmak üzere bazı bölgelere saldırıldığı” aktarıldı.

İSRAİL’DE OLAĞANÜSTÜ HAL

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a saldırı düzenlendiğini açıklarken, İsrail ordu radyosu da ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İsrail ordusu, İran’ın nükleer programına karşı “önleyici, hassas ve kombine saldırı” başlattıklarını açıkladı.

ABD'DEN AÇIKLAMA VE TAHLİYE HAZIRLIĞI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, saldırıları “tek taraflı bir eylem” olarak niteleyerek, “Washington’un bu saldırılarda yer almadığını” söyledi. ABD’li yetkililer, Dışişleri Bakanlığının Bağdat Büyükelçiliği’ndeki zorunlu olmayan personelin geri çekilmesine yönelik hazırlık yaptığını belirtti.

Bahreyn ve Kuveyt’teki personelin tahliyesi için de imkan tanınacağı ifade edilirken, ABD Savunma Bakanlığı’nın Bağdat’tan “olası bir tahliyeye” destek vereceği bildirildi.

NÜKLEER GÖRÜŞMELER BELİRSİZLİKTE

Gerilimin arttığı dönemde, ABD ve İranlı yetkililerin Umman'da uranyum zenginleştirme programı üzerine yeni görüşme turu gerçekleştireceği bildirilmişti. Bu temasların sekizinci tura denk geldiği belirtiliyor.