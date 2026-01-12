İran’da ekonomik sıkıntılar nedeniyle iki haftadır ülke genelinde protestolar yapılıyor. Peki, İran Riyalı kaç TL? Bir Türk Lirası kaç İran Riyali yapıyor? 1 dolar ve 1 Euro kaç İran Riyali?

İRAN PARA BİRİMİ NEDİR?

İran'ın resmi para birimi İran Riyalidir. Uluslararası para kodu IRR olan İran riyali, İran Merkez Bankası (Central Bank of Iran) tarafından basılır ve dolaşıma sunulur. Günlük hayatta İran halkı resmi para birimi riyali kullanmakla birlikte, pratikte "tümen" kavramı da yaygındır.

RİYAL VE T ÜMEN ARASINDAK İ FARK

İran'da halk arasında sıkça kullanılan tümen, resmi bir para birimi olmamakla birlikte hesaplama kolaylığı sağlar.

1 Tümen = 10 Riyal

Bu durum, yabancıların İran'da fiyatları anlamasını zorlaştıran temel unsurlardan biridir.

İRAN RİYALİ KAÇ TL?

Güncel verilere göre:

1 İran Riyali = 0,000043 Türk Lirası

Bu oran, İran riyalinin Türk lirası karşısındaki düşük değerini açıkça ortaya koymaktadır.

1 DOLAR VE 1 EURO KAÇ İRAN RİYALİ?

1 USD (ABD Doları) ≈ 994.055,00 İran Riyali İran Riyali (IRR)

1 EUR (Euro) ≈ 1.161.210,32 İran Riyali İran Riyali (IRR)