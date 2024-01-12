İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank... Fitch'ten Türk bankaları için çarpıcı analiz: 'Müdahale' ayrıntısı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 09:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 09:27

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk banka notlarının müdahale riskiyle kısıtlandığını belirtti.

Fitch Ratings, dün akşam yayımladığı raporda “Faaliyet ortamı ve hükümet müdahalesi riskleri büyük Türk bankalarının notlarını kısıtlıyor” dedi.

bloomberg HT'nin aktardığına göre, Fitch, Türkiye’nin “zayıf Döviz mali esnekliği ve döviz rezervleri” göz önüne alındığında, hükümetin bankacılık sektörüne müdahalesinin, bankaların notunu “B-” ile ülke notunun bir kademe altında sınırladığını söyledi.

Bankaların derecelendirmeleri temel olarak finansal kapasite notlarına (viability) derecelerine veya bağımsız kredi profillerine göre belirleniyor.

Özel bankalar İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi ve Akbank’ın finansal kapasite notları, ‘b-’ faaliyet ortamı puanının bir kademe üzerinde.

Fitch’e göre bu durum bu bankaların sermayelendirme, fonlama ve likidite profillerinin faaliyet ortamı risklerine göre gücünü yansıtıyor.