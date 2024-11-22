İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye’deki barınma sorununa dikkat çekti

Yayınlanma: 22.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00

Antalya’da gazetecilerle bir araya gelen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, güncel ekonomik konuları yorumlarken barınma sorununu da değerlendirdi.

“Bu konu toplumsal bir sorun haline geldi” diyen Aran, kendi deneyimini ve bankasının konuya yaklaşımını şöyle anlattı: “Ev sahibi-kiracı ilişkisinde, kiracı olarak ben de evden çıkmak durumunda kaldım. Tablo o kadar acı ki, bizim verdiğimiz maaşların artık yarısı kiraya gidiyor. Tabii şanslıysa. Dörtte üçünün de kiraya gitme ihtimali var. O yüzden çalışanlarımızın maaş düzenlemesinde kira enflasyonunu da dikkate alıyoruz. Bunu bilançomuzu zora soksa da tercih ediyoruz. Bu sorunun çözümü için kurumlar yeniden lojman sistemine dönebilir. Yeni politikalar geliştirilmeliyiz.” İş Bankası Genel Müdürü Aran’ın diğer sorulara verdiği yanıtlar ise özetle şöyle:

KREDİ KARTI ALARMI

Geçen sene 2024’e ilişkin umutlu olmamın sebebi, akıldışı olarak nitelendirebileceğim bir politikanın yerine fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir politikanın başlamasıydı. Ülke olarak yanlışları düzeltmek için yola çıktıysak tüm tarafların bedelini ödemesi gerekiyor. Bunlar düzeldikten sonra yeniden önümüze bakabiliriz. 2024 böyle bir yıldı.

Yılsonu için enflasyon tahminim yüzde 44. 2025 sonu için ise yüzde 24-26. Bu arzu ettiğimiz nokta değil ama yüzde 90 ile de karşılaştırılmayacak bir oran. Dolayısıyla geriye dönüş olarak algılanacak adımların atılmaması gereken bir noktadayız.

Yılın ilk 10 ayında, kredi kartlarıyla ilgili donuk alacak oranı geçen yıla göre yüzde 200 arttı. Çok net şekilde kredi kartları başta olmak üzere bireysel kredilerde bozulması görünüyor. Ticari tarafta ise bu seviyede bir bozulma yaşanmıyor. Ancak bunun da 2025’te sürdürülebilir olmadığını düşünüyorum.

Gelir dağılımı çok bozuldu. Asgari ücretli kesimin beklentisini anlayabiliyorum. Aynı zamanda işveren de işletmesinin devamını istiyor. Çünkü rekabet gücü zayıflıyor. Yeni asgari ücret için kolay bir denklem değil bu. Çözüm çok yönlü ele alınmalı.

‘TURİZMDE İLK ÜÇE OYNAYABİLİRİZ!’

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nce (AKTOB) İş Bankası sponsorluğunda düzenlenen “14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi” dün yapıldı.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, açılışta “Turizmde sadece büyümeyi değil, sürdürülebilir şekilde gelişmeyi hedefliyoruz” derken İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran şu çağrıyı yaptı: “Dünyada ilk üçe oynayan ülke konumuna gelebiliriz. Turizmde beşinci olmak çok kıymetli bir başarı.” Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan destek isteyerek belediyelerin turizm sektörüne hizmet edebilmesi için kaynaklardan daha fazla pay almaları gerektiğini vurguladı. Ersoy ise hükümetin yaptıklarını anlatarak “Sizden artık bahaneler değil çözüm üretmenizi bekliyoruz” yanıtı verdi.