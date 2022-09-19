İş Bankası Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldı
ABD'nin yaptırım uyarısı sonrası İş Bankası'nın Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldığı iddia edildi.
İş Bankası'nın ABD'den gelen yaptırım uyarıları sonrasında Rus ödeme sistemi Mir'i askıya aldığı öne sürüldü. Bloomberg'in haberine göre, banka, ABD Hazinesi’nin konu hakkındaki açıklamasını gördüklerini ve değerlendirdiklerini belirterek, sistemin kullanımını askıya aldıklarını bildirdi.
Karar, ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC) geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir’in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmasının ardından geldi.
Türkiye, Moskova’nın Ukrayna işgaline tepki olarak Rus kurumlarına uygulanan yaptırımlara dahil olmamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 5 Ağustos’ta yaptığı görüşmenin ardından Mir sisteminin iki ülke arasındaki turizmi kolaylaştırdığını söylemişti.
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