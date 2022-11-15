İş dünyası liderleri, kısa vadeli güncel sorunları sıraladı: En önemli risk enflasyon

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

Dünya Ekonomik Forumu’nun Marsh McLennan ile Zurich Sigorta Grubu ortağıyla düzenlediği “Yönetici Görüşleri Anketi’nin sonuçlarına göre, kısa vadeli ekonomik kaygılar çevresel ve siber riskleri gölgede bıraktı.

Mısır’da halen süren “COP27” ve Endonezya’da başlayan “G20 Zirvesi” öncesi “İşletmeler için küresel riskler: Ülke düzeyindeki algılar” başlığıyla açıklanan ankete göre G20 ülkelerindeki katılımcılar tarafından en sık belirtilen risk hızlı-sürekli enflasyon olurken bu kişilerin yüzde 37’si enflasyonu en önemli risk olarak değerlendirdi. Bu riski yüzde 21’lik payla borçlanma ve geçim krizleri izledi.

‘SİBER’DE GERİLEME

Bu kapsamda Türkiye’nin de içinde yer aldığı Orta Asya, risk haritasında “ekonomi” ile öne çıkarken bu kapsamda öne çıkan alt riskler şöyle sıralandı: “Hızlı ve/veya sürekli enflasyon”, “İstihdam ve geçim krizleri”, “Eyaletler arası çatışma”, “Şiddetli emtia arz krizleri”, “Borç krizleri” ve “Şiddetli emtia fiyat şokları veya oynaklığı.”

Yine ankete göre bu yıl elde edilen bulgular, özellikle teknolojik ve çevresel risk gibi kilit alanlarda 2021’in bulgularıyla taban tabana zıt. Son 12 ayda tırmanan çevresel baskılara ve önemi artan çevresel yönetmeliklere rağmen, 2021’le kıyaslandığında bu yılki raporda çevresel sorunlar G20 ülkeleri açısından ilk beş risk arasında çok daha düşük bir orana sahip oldu. Ayrıca, kritik altyapıya yönelik siber saldırılara ilişkin tehdidin artmasına rağmen, bu ve diğer teknolojik riskler bu yıl ilk beş risk arasında en az yer verilenler arasında oldu.

"YENİ ENDEKSLER OLUŞTURMALIYIZ"

Sigorta Tatbikatçıları Derneği’nin düzenlediği 14. Uluslararası İstanbul Sigortacılık Konferansı’nda konuşan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, enflasyon ve maliyet artışlarına atıfla şu öneriyi dile getirdi: “Maliyet artışlarının daha öngörülebilir olması için enflasyon hesaplamaları haricinde yeni endeksler hesaplanması değerlendirmeye alınabilecektir. Oto ve sağlık sigortaları başta olmak üzere temel sigorta ürünlerinde maliyet artışlarını daha doğru hesaplayacak endekslerin oluşturulması, poliçe fiyatlarının hesaplanmasında sigorta şirketlerine yol gösterici olacaktır.”

"ÜRÜN VE TEMİNAT ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÖNEMİ ARTIYOR"

Anadolu Sigorta’nın, “sağlık sigortası elit paketi”ne Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları’nda geçerli olan yeni bir network eklediği, VKVSK Network’ü seçen sigortalıların Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, Amerikan Tıp Merkezi ve Bodrum Amerikan Hastanesi’nden hizmet alabileceği açıklandı. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk “Ürün ve teminat çeşitliliğinin, sağlık kurumları ile yapılacak anlaşmaların, sigortalıların bütçesine ve ihtiyacına göre ürün sunulmasının önemi artmaya devam ediyor” dedi.

DİJİTAL SİGORTACILARIN ‘HEDİYE’ YARIŞI SÜRÜYOR

Dijital sigortaya tüketici ilgisi her gün artarken, bu alanda faaliyet gösteren şirketler de önemli bir yarış içinde. Örneğin Sigortam.net, 22 Kasım’a kadar süren kampanyada, özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık için teklif alan, form dolduran ya da poliçe yaptıran herkese Apple Watch SE, Xiaomi portatif koşu bandı gibi hediyeler için çekiliş hakkı veriyor. Sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren de, trafik sigortası alanlar için ücretsiz çekici hizmeti ve 500 TL’ye kadar alışveriş çeki kampanyasının sürdüğünü duyurdu.

"34 YILLIK BİRİKİMİMİZLE ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ"

Türkiye’deki faaliyetine 16 Kasım 1998’de Commercial Union Sigorta unvanıyla başlayan Unico Sigorta, 34. yılını kutluyor.

Bugün 200’ün üzerinde çalışan, 1300’ün üzerinde acenteyle hizmet verdiklerini ifade eden Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, yeni isimlerinin beşinci yılında ise sigorta sektöründe ilk on şirket arasına girdiklerini vurguladı. Güzeler şöyle devam etti: “34 yıllık birikimimizi, bugünün değerleriyle buluşturarak çözüm sunuyoruz. Sektörümüzün dostluk içinde geliştirilmesini toplumsal bir görev olarak görüyor, bu sayede müşterilerimizin gündelik yaşamlarında karşılaştıkları riskleri yönetip huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmelerini sağlayabileceğimize inanıyoruz.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- MAPFRE Grubu, ilk 9 ayda 488 milyon Avro kâr elde ettiğini, gelirin de yüzde 12.2’lik artışla 22.2 milyar Avro’ya ulaştığını açıkladı. Türkiye Avrasya’da en çok prim katkısı sağlayan üçüncü ülke oldu.

- Can Sigorta ve Reasürans Brokerliği çalışanlarının, 6 Kasım’da düzenlenen 44’üncü İstanbul Maratonu’nda adımlarını TEMA Vakfı’nın “Ağaç Kardeşliği” projesine destek vermek üzere attığı açıklandı.

- Küresel Sigorta Dernekleri Federasyonu’nda (The Global Federation of Insurance Associations) başkanlık görevine Susan Neely seçildi. Neely “Risk koruma zorluklarına çözümler geliştireceğiz” dedi.

- İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek komitesi seçimini, Acentelerin Sesi ekibinin kazandığı açıklandı. TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut’un liderlik yaptığı ekibin 539 oyla yarışı kazandığı duyuruldu.

- Lloyd’s of London, Katar’da 20 Kasım’da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası’nı, sigorta değeri 3.6 milyar dolar olarak hesaplanan İngiltere’nin finalde Brezilya ile oynayarak kazanacağını tahmin etti.