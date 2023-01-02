İŞ Holding, Pizza Hut Almanya’yı devraldı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 10:18

70 yıl önce Hüseyin Şahin tarafından temeli atılan İŞ Holding şimdi de Pizza Hut Almanya’yı devraldı.

Adını da şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin’in isim ve soy ismindeki ilk harflerinden alan İŞ Holding, tarımdan enerjiye, gıdadan tekstile, sinemadan bilişime birçok alanda yaptığı yatırımlar bulunuyor.

Dünaya'dan Kerim Ülker'in aktardığına göre, İŞ Holding, ilk olarak dünyanın en büyük fast food restoran işletmecilerinden biri KFC’nin ardından da Pizza Hut’ın Türkiye ve KKTC operasyonlarını ve master franchise’ini aldı. Sonrasında İŞ Holding, sonrasında ise Sabancı Ailesi tarafından kurulan Peyman ile görüşmeler yürütmüştü. İŞ Holding, işte bu markalardan biri olan Pizza Hut’ın küresel bir işini daha üstlendi. Edindiğim bilgilere göre dünyanın en büyüklerinden biri olan Pizza Hut’ın Almanya birimini daha önce American Restaurant yani kısa adıyla AmRest adlı bir şirket yönetiyordu.

Ülker'in yazısının devamı şöyle:

'FORD OTOSAN KÜRESEL OTOMOTİV PİYASASINDA HİSSE ŞAMPİYONU OLDU'

"Şimdi size bir Türk şirketinin küresel piyasalardaki büyük başarısından bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi, Türk borsası 2022 yılında tarihinin en yüksek artışlarından birine sahne oldu. Yaklaşık yüzde 200’lük yükselişle dünya piyasalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul, getiri anlamında yatırımcısını oldukça sevindirdi. Bu yükselişte özellikle bazı hisse senetlerinin performansı hem lokal hem de küresel anlamda dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde Hindistan’da yayın yapan bir medya yayınını okuyordum. Hindistan’ın en önemli ekonomi kaynaklarından biri olan Economic Times’ın haberinde ülkedeki otomotiv şirketlerinin borsada en fazla büyüyen şirketler olduğu vurgulanıyordu. Dünyaca ünlü haber kaynağı Bloomberg’in verilerini referans alan yayında, 6 Hintli otomotiv şirketinin küresel ölçekteki borsalarda en fazla artış sağlayan şirketler arasına girdiğini ifade etti. Hintli medya kuruluşu, Hintli şirketlerin sıralamasından bahsederken gördüğüm ayrıntı dikkat çekiciydi. 5 milyar dolardan fazla market büyüklüğü olan otomotiv şirketlerinin yer aldığı analizde Ford Otosan'ın ilk sırada yer aldığını görmek gurur vericiydi. Koç Holding ve ABD’li Ford’un ortaklığında faaliyet gösteren Ford Otosan, 46 dev otomotiv şirketi arasında yüzde 106 performans ile zirveye çıktı.

'Enerji devi Hollandalı Vitol’ün perakende ağına Türk yönetici'

Hollandalı Vitol Grubu, 279 milyar dolarlık gelirle dünyanın en büyük enerji ve ticareti şirketlerinden biri. 2017 yılında Petrol Ofisi’ni Avusturyalı OMV’den alarak Türkiye pazarına giren Vitol, küresel ağına bir Türk yöneticiyi atadı. Perakende enerji satışında Vitol’ün en önemli markası olan Vivo Energy, Total Mısır’ın eski Genel Müdürü Peyami Oven’i Magrip coğrafyasI ve Hint Okyanusu Bölgesi’nin Başkan Yardımcısı yaptı. Peyami Oven ayrıca şirketin Fas operasyonlarının da CEO’su oldu. 4 yıl Total Energies’in Pazarlama Genel Müdürü olan, öncesinde de Mauritius CEO’su olan Oven, Vivo’da George Robert’ın yerini aldı. Hollandalı Vitol’ün şirketi Vivo Energy, özellikle Afrika pazarında oldukça güçlü. Kara Kıta’daki 23 ülkede faaliyet gösteren Vivo’nun hisseleri Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Johannesburg Menkul Kıymetler Borsasında işlem görüyor. İngiliz firması olarak kurulan Vivo, geçen yıl temmuz ayında Vitol tarafından satın alınmış, ardından yöentim anlamında büyük bir değişime imza atmıştı. Oven’in atanması da bu değişimin en önemli parçalarından biri olarak görünüyor."