İş insanları seçim sonrası taleplerini sıraladı
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, seçim süreçlerinin tamamlandığına dikkat çekerek, “Döviz kurlarının kademeli bir şekilde şekilde gerçek değerine gelmesi sağlanmalıdır. İş dünyasının krediye ulaşabilmesinin yolu açılmalıdır. Enerji fiyatları Türk ihracatçısının rekabetçiliğine katkı sağlayacak seviyelere düşürülmelidir” dedi.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından iktidarın gündeminin ekonomi olması gerektiğine dikkat çekerek, taleplerini sıraladı.
Türk seçmeninin tercihini yaptığını, bundan sonraki süreçte hükümetin hızla kurulmasını ve uluslararası camianın güvenini tesis edecek adımların ivedi şekilde atılmasını, gündemin ekonomi ve ihracat olmasını beklediklerini kaydetti.
KREDİ ve DÖVİZ TALEPLERİ
Türkiye’nin seçime giderken döviz üzerinde büyük bir baskı oluşturulduğunu, finansmana erişimin zorlaştığını aktaran Eskinazi, “İhracatçılarımızın rekabetçiliğini olumsuz etkileyen döviz kurlarının kademeli bir şekilde ihracatçının rekabetçiliğini sağlayacak şekilde gerçek değerine gelmesi sağlanmalıdır. İş dünyasının krediye ulaşabilmesinin yolu açılmalıdır. Enerji fiyatları Türk ihracatçısının rekabetçiliğine katkı sağlayacak seviyelere düşürülmelidir. Bu adımlar hızlıca atıldığı takdirde 2023 yılının ikinci yarısında ihracat ve turizm gelirlerinin artmasıyla ülkemizin döviz sıkışıklığını giderebiliriz” şeklinde konuştu.
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