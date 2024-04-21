İşçi emeği ve ekmeği için bastıracak

Yayınlanma: 21.04.2024 - 11:53

Güncelleme: 21.04.2024 - 11:53

Temmuzda asgari ücrette artış olmayacağını açıklayan iktidar, emekli aylıklarında da mevzuatta öngörülenin dışında ek artışa sıcak bakmıyor. DİSK Başkanı Çerkezoğlu, asgari ücretin “milyonların meselesi” olduğunu vurguladı. Asgari ücretle nisan ayında geçinebilmenin mümkün olmadığına dikkat çeken Çerkezoğlu, “Eylülde, ekimde bu gelirle kimse geçinemez. Açlık sınırı 17 bin liraya, yoksulluk sınırı 57 bin liraya dayandı” dedi. Asgari ücretin güncellenmesi için girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Çerkezoğlu, “Bütün ücretlerin artırılması için, emekli aylıklarının artırılması için mayıs ve haziran aylarında, temmuza kadar ciddi bir eylem planı içerisinde olacağız. Hükümetle, bakanlıkla görüşeceğiz. Enflasyonla gerçek anlamla mücadelenin aslında başka türlü mümkün olduğunu anlatmaya çalışacağız. Enflasyonu doğuran asıl sebepleri ortadan kaldırmak zorundayız. Ücretleri baskılayarak, talepleri kısarak, işsizliği artırarak enflasyonla mücadele zaten verilemez. Bu konuda çok kararlı bir şekilde emeğimize, ekmeğimize sahip çıkacağız. Bunun için etkin bir mücadele programını önümüze koyacağız” dedi. Çerkezoğlu, Türkiye’nin “asgari ücretliler toplumu haline geldiğini” de vurguladı. “Bir ülkede sendikalaşma ne kadar düşükse, toplu iş sözleşmesi kapsamı ne kadar azsa asgari ücretlilerin sayısı o kadar artar” diyen Çerkezoğlu, toplu iş sözleşmesi başta olmak üzere sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Çerkezoğlu, “Bugün fiili sendikalaşma oranı yüzde 12’lerde. Toplu iş sözleşmesi oranı yüzde 7.5, 8’lerde. Bu özel sektörde yüzde 4.5’lere kadar geriliyor” dedi.

'ORTAKLAŞA ETKİNLİKLER YAPACAĞIZ'

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, iktidarın asgari ücretin artmayacağını ilan ettiğini anımsattı. En düşük 10 bin lira olan emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, asgari ücretin de açlık sınırının üzerinde, geçinebilecek bir ücret seviyesinde olmasını istediklerini belirten Görgün, “Emeklilerin bu aylıklarla, işçinin bu asgari ücretle geçinebilmesi mümkün değil. Milyonlarca insanın yaşamını devam ettirebilmesi imkansız hale gelir. Enflasyon belli, mutfağın durumu belli. Böyle sürdürülemez. Bunun için hükümetle, parlamentodaki siyasi partilerle görüşeceğiz. Diğer konfederasyonlarla görüşeceğiz” dedi. Vergide adalet talep ettiklerini, vergi dilimlerinin, tüketim üzerinden alınan vergilerin yeniden düzenlenmesini istediklerini belirten Görgün, “Ücretten, maaştan vergi kesiliyor. Temel tüketimde yoğun vergiler var. Gelirde adalet talep ediyoruz. Emekli aylıklarının artırılmasını talep ediyoruz. Tüm bu taleplerimiz için yapabilirsek diğer konfederasyonlarla ortaklaşa etkinlikler yapacağız. Yapamazsak biz DİSK olarak ülke çapında demokratik, meşru eylemlerle taleplerimizi dile getireceğiz” diye konuştu.