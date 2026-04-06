İşçi enflasyon ve vergi kıskacında: 3 aylık ücret kaybı 394 milyar TL'ye ulaştı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR), Nisan 2026 Ücret Kayıpları İzleme Raporu yayımlandı.

DİSK-AR’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2026’nın ilk üç ayında işçi ücretlerinde en az 393 milyar 900 milyon liralık toplam kayıp oluştuğu belirtildi. Bu kaybın önemli bölümünün enflasyon ve vergilerden kaynaklandığı ifade edildi.

ENFLASYON VE VERGİ YÜKÜ ARTTI

Rapora göre, yılın üçüncü ayında enflasyonun yalnızca sigortalı işçi ücretlerine birikimli toplam faturası 189 milyar TL oldu.

Gelir ve damga vergilerinin toplam maliyeti ise 204,9 milyar TL seviyesine ulaştı.

Açıklamada ayrıca, “İşçilerin birikimli toplam enflasyon ve vergi kaybı, 2025’in ilk üç ayına göre yüzde 37,8 arttı” ifadesi yer aldı.

MART 2026’DA GÜNLÜK GELİR KAYBI

Rapora göre işçiler Mart 2026’da en az 9 günlük kazancını vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle kaybetti.

Ortalama işçi ücretinde vergi ve enflasyon kaynaklı kayıp (kesinti hariç) 9 bin 111 TL olarak hesaplandı.

Asgari ücretlilerin aynı dönemde kaybı ise 2 bin 819 TL oldu.

ÜCRET GRUPLARINDA ERİME ORANLARI

DİSK-AR verilerine göre, ücret seviyeleri yükseldikçe vergi, kesinti ve enflasyonun etkisi de arttı.

Asgari ücretin 1,5 katı gelir elde edenlerde kayıp oranı yüzde 27,6, 2 katı ücret alanlarda yüzde 29,6, 2,5 katı ücret alanlarda yüzde 31,9, 3 katı ücret alanlarda ise yüzde 34,5 olarak hesaplandı.