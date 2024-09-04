İşçi mücadelesi sokakta büyüyor

Yayınlanma: 04.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.09.2024 - 04:00

Yoksulluğu derinleştiren ekonomi politikalarına emekçilerin tepkisi dinmiyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) dün Zonguldak’ta bu yılın ikinci mitingini düzenledi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise İstanbul Şişli’de, “Artık yeter, geçinemiyoruz” sloganıyla bir eylem yaparak işçileri 13 Eylül’deki mitingine çağırdı.

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’in ortak toplantılarla aldığı eylem kararının ardından işçi sınıfı sokak mücadelesine hız verdi. Geçen hafta Çerkezköy’de 20 bin kişilik kitlesel miting gerçekleştiren Türk-İş, dün de Zonguldak’ta “Geçinemiyoruz” sloganıyla gerçekleştirdiği mitingde Ankara’da gerçekleştirilecek büyük mitinge davet ve iktidara acil zam çağrısı yapıldı.

DİSK’in İstanbul Şişli’deki eyleminde konuşan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu ise “Durmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergilerin yükü altında eziliyoruz. Bizden alıp patronlara veriyorlar, yoksulun cebinden zenginin kasasına kaynak aktarıyorlar. Halkın sofrasından çalıp, sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar” dedi. Türkiye’nin birçok yerinde kitlesel bir şekilde alanlarda olacaklarını ve taleplerini dile getireceklerini söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını talep etti ve DİSK’in 13 Eylül’de Mersin’de gerçekleştireceği mitinge çağrı yaptı.