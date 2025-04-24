İşçi ve memur konfederasyonları 23 Nisan’ı kutladı: Memur-Sen’den yine Atatürk’süz mesaj

Yayınlanma: 24.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.04.2025 - 10:18

Milli bayram mesajlarında çoğunlukla Atatürk’ün ismine yer vermeyen Memur-Sen, bu 23 Nisan’da da aynı tutumunu sürdürdü. Memur-Sen mesajında, “TBMM’nin açılışının 105. yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla idrak ediyoruz. Milletimizin varlık mücadelesi verdiği o zorlu dönemde, Meclis’in açılışı istiklal ve istikbal yolunda atılan en büyük adım, milli mücadelenin dönüm noktası olmuştur. Anadolu’nun bağrından doğan bu direniş ruhu, milletimizin imanla yoğrulmuş kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir” denildi.

En fazla üyeye sahip ikinci memur konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen, hem görselde hem de mesajında Atatürk’e yer verdi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Bu tarihi gün, milletimizin bağımsızlık ve demokrasiye olan sarsılmaz inancının en güçlü nişanesidir. Gazi Meclis’in açılışıyla birlikte halkın iradesi, yönetimin temel taşı haline gelmiş; bu büyük adım, geleceğimizin de mimarı olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan’ı yalnızca bir meclisin açılış günü olarak değil, aynı zamanda dünya çocuklarına armağan edilen eşsiz bir bayram olarak ilan etmiştir” dedi.

HALK İRADESİ VURGUSU

En fazla üyeli üçüncü memur konfederasyonu olan Birleşik Kamu-İş de, hem görselde hem de mesajında Atatürk’ü andı. Mesajda, şöyle denildi:

“Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, halkın iradesini gasp eden antidemokratik uygulamalara karşı açık ve net bir duruş sergiliyoruz. Sandıktan çıkan sonucun yok sayılması, sadece yerel yönetime değil, aynı zamanda halkın egemenliğine yönelik bir müdahaledir. Bu, adı konulmamış bir sivil darbe girişimidir ve bizler bu tür girişimlere asla sessiz kalmayacağız. 23 Nisan’ın anlam ve değerini, çocuklarımıza bırakacağımız demokratik bir Türkiye hayaliyle yeniden hatırlatıyor, egemenliğin yalnızca millete ait olduğu gerçeğini bir kez daha güçlü biçimde vurguluyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık ve demokrasi uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; çocuklarımızın aydınlık geleceği için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

İŞÇİDEN KUTLAMA

İşçi konfederasyonları da 23 Nisan mesajlarında Atatürk’ü andı. Türk-İş hem görselde hem de mesajında Atatürk’e yer verdi. Mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 23 Nisan 1920 tarihinde farklı görüşlerin aynı çatı altında toplanmasıyla açılan TBMM’nin Kurtuluş Savaşı’nın, bağımsızlık ve özgürlük hareketinin yürütülmesinde tarihsel bir sorumluluk üstlendiği vurgulandı. Hak-İş’in mesajında, “Milletimizin bir arada ve bütünlük içinde verdiği var olma mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 105 yıl önce simgeleşerek TBMM’nin kuruluşu ile taçlanmıştır” denildi.

DİSK, Atatürk’ün TBMM önündeki fotoğrafına yer vererek, “Bugün 23 Nisan. Çocuklarımıza eşit, özgür ve onurlu bir gelecek bırakmak için mücadeleye devam” vurgusu yaptı.