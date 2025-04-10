İşçiler, düşük ücretlerin yanı sıra bir de sigortasız çalıştırılma ile karşı karşıya kalırken, ‘sahte sigortalılık’ da yaygınlaşıyor: Usulsüzlük ‘yol’ olmuş!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 04:00

Sosyal güvenlik denetmenleri ve Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele (KADİM) servislerince yapılan çalışmalarda geçen yıl 19 bin 809 işyerinin kayıt dışı olduğu, 141 bin 462 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı tesipt edildi. Diğer yandan “sahte sigortalılık” da yaygınlaşıyor. Öyle ki, 124 bin 982 işyeri denetlendi, 94 bin 740 sahte sigortalı belirlendi.

SGK 2024 Faaliyet Raporu’na göre, 2024 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla kayıt dışı istihdam oranı yüzde 26.27 seviyelerinde bulunuyor. Sosyal güvenlik denetmenleri ve KADİM servisleri tarafından geçen yıl yapılan denetimlerde, 19 bin 809 adet iş yerinin kayıt dışı olduğu ve 141 bin 462 kişinin de kayıt dışı çalıştığı tespit edildi. KADİM servislerince gerçekleştirilen denetimlerde 1.4 milyon evrak incelendi. 119 bin 828 kişinin “tescilsiz sigortalı” olduğu tespit edildi.

94 BİN SAHTE SİGORTALI

Sosyal güvenlik denetmenleri tarafından 124 bin 982 işyeri denetlendi. 21 bin 634 kişinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi. 2 bin 114 işyeri sahte çıktı. Tespit edilen sahte sigortalı sayısı ise 94 bin 740.

HİLELİ BOŞANMA

Aylık alabilmek için hileli boşanma yoluna da başvuruluyor. Rapora göre, boşandığı eşi ile birlikte yaşama nedeni ile yapılan denetim sayısı 3 bin 2. Bu denetimlerde gelir/aylık kesilmesi öneriler kişi sayısı 2 bin 404.

206 BİN SAHTE SİGORTALI

Kurum tarafından 2016 yılında sahte işyeri ve sigortalılığın tespiti projesi başlatılmıştı. Bu proje kapsamında şimdiye kadar yapılan denetimlerde 2 bin 949 işyerinin sahte olduğu belirlendi. Sahte sigortalı sayısı ise 206 bin 776. Terkini gereken yani tahsil edilmesi olanaklı olmayan borç tutarı ise yaklaşık 3 milyar lira.

386 İŞYERİNDEN 365’İ SAHTE

İş Yeri Karne Projesi kapsamında pilot il olarak seçilen İstanbul’da sahte iş yeri çalışması kapsamında 386 işyeri denetlendi. 365’inin sahte olduğu, bu işyerleri üzerinden kuruma 43 bin 276 sahte sigortalı bildirildiği belirlendi.

İş Yeri Karne Projesi’nin sahte işyeri tespit algoritması vasıtasıyla Türkiye geneli için sahte olma ihtimali yüksek olan 16 farklı ilde (İstanbul hariç) tescilli 100 işyeri belirlendi. Denetim faaliyeti sonucunda 79 işyerinin sahte olduğu ortaya çıktı. İşyerlerinden kuruma 5 bin 360 sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu tespit edildi. Bu proje kapsamında devam eden çalışmada, sahte olma ihtimali yüksek olan 132 iş yeri için denetleme faaliyeti gerçekleştirildi. Bu iş yerlerinden 126’sı için sonuç alındı. Denetim sonucunda 108 işyerinin sahte/kısmi sahte işyeri olduğu belirlendi. Bu işyerleri aracılığıyla kuruma en az 13 bin 439 sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu tespit edildi.