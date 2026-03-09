İslam Memiş'ten altın ve gümüş tahmini: Gram altında 10 bin TL öngörüsü!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 10. güne girilirken küresel piyasalardaki dalgalanmalar dikkat çekiyor. Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir yayında altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, savaşın sona ermesinin ardından altın fiyatlarında yeni bir yükseliş yaşanabileceğini ancak daha sonra sert bir geri çekilmenin gündeme gelebileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA GERİ ÇEKİLME

İslam Memiş, değerlendirmesinde altın fiyatlarının geçen hafta dalgalı bir seyir izlediğini belirtti. Geçen hafta pazartesi günü altının 5 bin 420 dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Memiş, fiyatların daha sonra 5.080 dolar seviyesine kadar gerilediğini ifade etti. Memiş, bu düşüşün ardından altının yeniden toparlanarak 5 bin 200 dolar seviyesine doğru hareket ettiğini söyledi.

Altın tarafında geçen hafta önemli alım fırsatlarının oluştuğunu belirten Memiş, bu fırsatların hâlâ devam ettiğini dile getirdi. Kendi değerlendirmesine göre altının hâlâ ucuz olduğunu ifade eden Memiş, küresel piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatlarını destekleyen önemli unsurlar arasında yer aldığını vurguladı.

Memiş ayrıca savaşların, küresel risklerin ve enflasyon beklentilerinin altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen faktörler olduğunu belirterek, savaşın bu unsurlardan yalnızca biri olduğuna dikkat çekti.

SAVAŞ SONA ERERSE ALTIN YENİDEN YÜKSELEBİLİR

Altın fiyatlarının yönüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, savaşın sona ermesiyle birlikte altın piyasasında yeni bir yükseliş dalgası görülebileceğini söyledi.

Altında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten Memiş, yatırımcıların bu gerilemeleri fırsat olarak değerlendirebileceğini ifade etti. Özellikle geçen hafta yaşanan düşüşlerin piyasada alım fırsatı yarattığını belirten Memiş, altın fiyatlarında yükseliş trendinin sürdüğünü söyledi.

ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Memiş, altın piyasasına ilişkin yıl sonu beklentilerini de paylaştı. Ons altın tarafında 6 bin dolar seviyesinin zirve olarak görülebileceğini ifade eden Memiş, gram altın tarafında ise 10 bin TL seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtti. Memiş, bu tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını söyledi.

Altın piyasasında ana trendin yukarı yönlü olduğunu vurgulayan Memiş, zirve seviyelerinin görülmesinin ardından piyasalarda farklı bir sürecin başlayabileceğini dile getirdi.

ZİRVE SONRASI SERT DÜŞÜŞ UYARISI

Memiş, altın fiyatlarının zirve seviyelerini test ettikten sonra sert bir geri çekilme yaşanabileceğini söyledi. Ons altının 4 bin dolar seviyesine kadar gerileyebileceğini belirten Memiş, gram altın tarafında ise en az 2 bin TL’lik bir düşüş yaşanabileceğini ifade etti.

Ancak bu düşüşün hemen gerçekleşmeyeceğini belirten Memiş, öncelikle altın fiyatlarının zirve seviyelerini test etmesi gerektiğini vurguladı. Zirve seviyeleri görüldükten sonra güçlü bir geri çekilmenin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA “BEKLEYİN” MESAJI

Gümüş piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, geçtiğimiz hafta gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandığını söyledi. Gümüşün ons fiyatının 80 dolar seviyesinin altına kadar gerilediğini ifade eden Memiş, daha sonra fiyatların toparlanarak 84–85 dolar seviyelerine yükseldiğini belirtti.

Memiş, gümüş yatırımcılarının bir süre daha beklemesi gerektiğini belirterek özellikle haziran ayına kadar sabırlı olunmasının önemine dikkat çekti. Bu süreçte 99 dolar ve 109 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirten Memiş, söz konusu yükselişlerin yatırımcılar için çıkış fırsatı oluşturabileceğini ifade etti.

PETROL FİYATLARI VE FAİZ İNDİRİMİ UYARISI

Memiş ayrıca petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerinde baskı oluşturabileceğini de belirtti. Pompa fiyatlarına gelecek zamların enflasyonu yukarı yönlü etkileyebileceğini ifade eden Memiş, bunun para politikası üzerinde de etkili olabileceğini söyledi.

Bu nedenle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ara verebileceğini belirten Memiş, kur ve enflasyon tahminlerinde de küresel gelişmeler nedeniyle yukarı yönlü revizyon yapılmasının sürpriz olmayacağını ifade etti.

BU HABERDE YER ALAN AÇIKLAMALAR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.