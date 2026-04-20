İslam Memiş'ten altın ve petrol uyarısı: Düşüşler kalıcı olmayabilir

Küresel piyasalar, Batı Asya’da yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken haftaya petrol fiyatlarındaki hareketlilikle satıcılı bir görünümle başladı. Finansal analist İslam Memiş, altın ve petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PİYASALARDA GÖZLER BATI ASYA GELİŞMELERİNDE

İslam Memiş katıldığı televizyon programında bu hafta küresel veri akışının sınırlı olacağını belirterek, piyasaların ağırlıklı olarak Batı Asya’dan gelecek haber akışına odaklandığını ifade etti.

Memiş, “Küresel piyasalarda bu hafta önemli veri akışları yok takip edeceğimiz, sadece Orta Doğu'dan gelen haber akışları bizim için önemli olacaktır. Malum cuma günü Hürmüz Boğazı açıldı, cumartesi günü kapandı. Cuma günü yükselişler vardı, yine haftaya düşüşlerle başladı piyasa” ifadelerini kullandı.

PETROLDE SERT HAREKETLİLİK DİKKAT ÇEKTİ

Brent petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, sert dalgalanmalara dikkat çekti. Memiş, “Yüzde 9 civarında Brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler vardı, yüzde 4 civarında yükselişle haftaya başladık” dedi.

Brent petrolde çok derin bir satış beklemediğini belirten Memiş, fiyatlamaların belirli bant aralıklarında hareket ettiğini söyledi. Şu anda Brent petrolün 96,5 dolar seviyesinde olduğunu aktaran Memiş, 97-98 dolar seviyesinin direnç, 94 dolar seviyesinin ise destek olarak izlendiğini ifade etti.

ALTINDA DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL

Memiş, Brent petroldeki hareketlilikle birlikte altın ve diğer varlıklarda da satış baskısı görüldüğünü belirtti.

Ons altının 4788 dolar seviyesinde olduğunu ifade eden Memiş, “Ons altın tarafından da 4740 dolar destek seviyesi, buradan tekrar toparlanan bir trend görebiliriz. Yani bu satışlar bu hafta çok kalıcı olmayabilir diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALARDA JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ

Memiş, ekonomik veri ajandasının zayıf olduğunu ve piyasaların özellikle Amerika-İran gerilimine odaklandığını belirtti. Küresel piyasalarda hızlı tepki döneminin geride kaldığını ifade eden Memiş, piyasanın bu tür gelişmelere daha hızlı uyum sağladığını söyledi.

'MANİPÜLASYON YILI' DEĞERLENDİRMESİ

Piyasalarda kısa vadeli hareketlerin öne çıktığını belirten Memiş, 2026 yılına ilişkin olarak “manipülasyon yılı” değerlendirmesinin piyasa katılımcıları arasında yaygın bir algı haline geldiğini ifade etti.

Memiş, ana trendin ise kademeli normalleşme yönünde olduğunu belirterek, aşırı satışlardan ziyade hızlı toparlanmaların görülebileceğini ve olumlu haber akışlarının fiyatlamaları hızla etkileyebileceğini dile getirdi.

Haberde yer alan ifadeler uzman görüşü olup, yatırım tavsiyesi değildir.