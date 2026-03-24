İslam Memiş'ten altın yatırımcısına 'B planı': 'Sert dalgalanmalara hazır olun'

Altın fiyatlarında yaşanan geri çekilmenin ardından yatırımcıların fiziki altına yönelmesi piyasada yoğunluk oluşturdu. Artan talep, özellikle paketli gram altın tarafında arz sıkıntısına yol açarken, rafinerilerin talebi karşılamakta zorlandığı ve bunun maliyetlere yansıdığı belirtiliyor.

Geçen hafta 1.800 dolar seviyesinde bulunan işçilik maliyetlerinin kısa sürede yükseldiği ifade edilirken, piyasada fiyatlamalarda oynaklığın arttığı gözlemlendi.

DALGALI PİYASADA ALTIN FİYATLARI VE UYARILAR

Altın ve gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, dalgalanmalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Gün içinde yine ons altın tarafında 400 dolarlık bir dalgalanma gördük. Daha önceki videolarımda ve özellikle ocak ayında size demiştim 2026 yılına ilişkin, 2026 yılı manipülasyon yılı. Altın ve gümüşü bir spekülasyon aracı olarak değerlendirecekler ve sert dalgalanmalara hazır olun. Gün içinde 300 dolar 400 dolarlık dalgalanmayı normalleştirecekler ve altın güvenli liman değildir algısını yatırımcılara yerleştirecekler.

ONS ALTINDA BEKLENTİLER

"Tekrar altın vuruş olacak" diyen Memiş, ons altın tarafında 4.100 dolar seviyesinin görüldüğünü ancak bu seviyelerin dip olarak test edildiğini ifade etti.

Memiş, kısa vadede 4.200 – 4.600 dolar aralığında dalgalanma beklediğini belirtirken, 4.600 – 4.680 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılması halinde ilk etapta 5.000 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Ayrıca, olası yükselişin tetiklenmesi için küresel gelişmelere dikkat çeken Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu ne zaman gelir? Büyük bir ihtimalle Donald Trump'ın yeni bir açıklaması olursa "Biz İran'la görüşmelere başladık, ateşkes ilan ediyoruz" diye böyle bir açıklama gelir ise altın fiyatları tekrar o kaldığı yerden yükselişlerine devam eder.

GRAM ALTINDA HAREKETLİLİK

Ons altındaki sert fiyat hareketleri gram altın fiyatlarını da etkiledi. 7.000 TL seviyesinin altına sarkmalar görülürken, gram altının 6.400 TL seviyesine kadar gerilediği, ardından yeniden 6.847 TL seviyelerinde işlem gördüğü bildirildi.

Gün içi fiyat oynaklığının belirgin şekilde arttığına dikkat çekilirken, Memiş mevcut görünümde yükseliş beklentisinin sürdüğünü ifade etti.

KUYUMCULARDA GRAM ALTIN SIKINTISI

Artan fiziki talep nedeniyle Türkiye genelinde kuyumcularda paketli gram altın bulunamadığı ifade ediliyor. Yatırımcıların geri çekilmeyi fırsat olarak görüp fiziki altına yönelmesi, rafineriler üzerinde ek baskı oluşturdu.

İşçilik maliyetlerinde de dikkat çekici bir artış yaşandığı, geçtiğimiz hafta 1.800 dolar seviyelerinde olan maliyetlerin kısa sürede 9.000 dolara kadar yükseldiği belirtiliyor.

YATIRIMCILAR İÇİN B PLANI

İslam Memiş, yatırımcıların alternatif yöntemleri değerlendirmesi gerektiğini belirterek banka üzerinden alımın bazı durumlarda daha uygun fiyat sunduğunu ifade etti.

Memiş ayrıca şu seçenekleri öne çıkardı:

Paketli gram altın yerine Darphane üretimi çeyrek, yarım ve tam altın tercih edilebilir.

Darphane sertifikası (S1) üzerinden alım yapılabilir.

50 gram üzeri alımlar fiziki teslimata dönüştürülebilir.

ALTIN PİYASASINDA GENEL GÖRÜNÜM

Altın piyasasında yaşanan dalgalanma hem fiyatlar hem de fiziki ürün erişimi üzerinde etkili oldu. Artan talep nedeniyle kuyumcularda gram altın bulunamaz hale gelirken, işçilik maliyetlerindeki yükseliş piyasadaki dengesizlikleri artırdı. Uzmanlar, yatırımcıların farklı alım kanallarını ve ürün türlerini değerlendirmesinin önemine dikkat çekiyor.