İSO Başkanı'ndan kritik sanayi uyarısı: 'Alarm zilleri çalıyor'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, temmuz ayına ait Türkiye İmalat PMI ve sektörel PMI verilerinin açıklanmasının ardından sanayi sektörüne yönelik ciddi uyarılarda bulundu.

Bahçıvan, sanayi için “alarm zillerinin güçlü bir biçimde çaldığını” vurguladı.

İMALAT PMI VERİLERİ SANAYİNİN KRİTİK DURUMUNU GÖSTERİYOR

Türkiye İmalat PMI verilerinin uzun süredir eşik değer olan 50’nin altında seyretmesinin, sanayi ve üretim hayatındaki zorlu koşullara işaret ettiğini belirten Bahçıvan, temmuz PMI verisinin de bu zorlu sürecin 16. aya uzandığını gösterdiğini ifade etti. Bu verilerin, sektörün içinde bulunduğu kritik durumu ve yaşanan sıkıntıların vahametini ortaya koyduğunu söyledi.

Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor.



Biraz önce açıkladığımız İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI temmuz ayı verileri, bunun en somut, en güvenilir, en açıklayıcı göstergesidir.



İSO Türkiye İmalat PMI verileri, uzun bir süredir eşik değer olan 50’nin… — Erdal BAHÇIVAN (@erdal_bahcivan) August 1, 2025

SEKTÖREL PMI’DA DARALMA SÜRÜYOR

Sektörel PMI verilerine de değinen Bahçıvan, temmuz ayında takip edilen 10 sektörün tamamında daralma yaşandığını kaydetti. Özellikle emek yoğun sektörlerdeki durumun çok daha ağır olduğunu dile getirdi.

SANAYİCİLERİN ENFLASYONLA MÜCADELEDEKİ ROLÜ

Sanayicilerin enflasyonla mücadelede en güçlü ve fedakar desteği verdiğini belirten Bahçıvan, “Son PMI verilerinin de ortaya koyduğu gibi bugün geldiğimiz noktaya bakarak; sanayimizin bedel ödeme sınırlarını aştığını artık görmeliyiz” dedi.

ÇÖZÜM İÇİN ACİL HAREKETE GEÇİLMELİ

Durumun ciddiyetine dikkat çeken Bahçıvan, “Hiç kimse bu duruma kayıtsız kalamaz. Sanayicilerimizin sesine kulak verilmeli, çözümler için ivedilikle harekete geçilmeli. Ezberlerle, alışılmış istek ve taleplerle üretim hayatımızdaki sorunların çözülemeyeceğini de artık herkes kabul etmeli” ifadelerini kullandı.

İSO’DAN YENİ NESİL SANAYİ MODELİ ÇAĞRISI

Bahçıvan ayrıca İSO olarak sanayiye yönelik yeni nesil bir model geliştirdiklerini belirterek, bu modeli en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. Çözüm için siyasi otorite başta olmak üzere tüm paydaşlara diyalog çağrısında bulundu.

'SINIRIN SONUNA GELİNDİĞİNİ VURGULAMAK İSTİYORUM'

Erdal Bahçıvan, geçen aylarda haftalık Oksijen Gazetesi'nde yazdığı yazıda sanayicilerin içinde bulunduğu durumu açıklamıştı.

Bahçıvan, "Enflasyonla mücadele konusundaki hassasiyetimizi, sanayiciler olarak yeri geldiğinde her platformda ve en güçlü şekilde yıllardan beri gündeme getiriyoruz. Ülkemizin enflasyon mücadelesinden asla ve asla taviz verme lüksü yoktur. Ama bunu söylerken, enflasyonla mücadele konusundaki en ağır sorumluluğu yüklenmiş olan sanayi sektörünün; sorumlusu olmadığı ve hak etmediği böylesine yüklü bedeli ödemesi noktasındaki takatinin de, kapasitesinin de, sınırının da sonuna geldiğinin her kesim tarafından iyi bilinmesi gerektiğini burada özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerinde bulunmuştu.