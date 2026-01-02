İSO kritik verileri açıkladı: Sanayide 21 aylık daralma sonrası 'ivme' sinyali

Ekonomik büyümenin öncü göstergeleri arasında yer alan imalat sanayinin performansını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Aralık 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerindeki ölçümlerin sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, manşet PMI aralık ayında eşik değerin altında kalmasına rağmen aylık bazda üst üste ikinci kez artış gösterdi. Endeks, kasım ayına kıyasla yükselerek yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın son 12 ayın en sınırlı seviyesinde gerçekleştiğine işaret etti.

YENİ SİPARİŞLERDE DARALMA HIZ KESTİ

Bazı firmalar müşteri talebinde toparlanma gözlemlediklerini bildirirken, yeni siparişlerdeki yavaşlama önceki aya kıyasla daha ılımlı seyretti. Mart 2024’ten bu yana en düşük seviyede kaydedilen bu daralmaya rağmen, yeni siparişler hem iç pazarda hem de ihracat tarafında gerilemesini sürdürdü.

Yeni siparişlerdeki görünüme paralel olarak üretim de aralık ayında düşüş göstermeye devam etti. Ancak üretimdeki daralma, kasım ayına kıyasla daha sınırlı kaldı.

ÜRETİM VE İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ SINIRLANDI

Üretimdeki gerileme üst üste 21’inci aya ulaşırken, son bir yılın en hafif düzeyinde gerçekleşti. Satın alma faaliyetleri ve istihdamdaki düşüşlerde de yavaşlama görüldü. İstihdamdaki daralma oldukça sınırlı kalırken, Mart 2025’ten bu yana en düşük oranda kaydedildi.

Aralık ayında hem girdi stokları hem de nihai ürün stokları belirgin şekilde azaldı. Önceki anket döneminde son bir yılın en düşük seviyelerine gerileyen girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatları enflasyonu ise yılın son ayında yeniden ivme kazandı. Ham madde maliyetlerindeki artış, girdi maliyetlerinde keskin bir yükselişe yol açtı. Bu gelişmeyle birlikte imalatçılar satış fiyatlarını son sekiz ayın en yüksek oranında artırdı.

“2026 YILINA BELİRLİ BİR İVMEYLE GİRİLDİ”

İSO Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendiren S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI manşet endeksinin aralık ayında son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşması, imalat sektörünün 2026 yılına belirli bir ivmeyle girdiğine işaret ediyor. Bu durum, önümüzde aylarda büyüme görülebileceğine ilişkin umut veriyor. Anket katılımcılarının bir kısmı, 2025’in sonunda müşteri talebinde iyileşme gözlemlediklerini ve bunun yeni siparişler, üretim ve istihdamdaki daralmanın hız kesmesinde etkili olduğunu belirtti. Enflasyonist baskılar kasım ayında görülen düşük seviyelerinin ardından yeniden güç kazanmış olsa da girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatlarındaki artış oranları son yıllarda zaman zaman görülen yüksek seviyelerin oldukça altında kaldı. Bu nedenle, mevcut fiyat baskılarının talebi kısıtlayıcı bir etki yaratması şimdilik beklenmiyor.

SEKTÖREL PMI: SINIRLI SAYIDA ALANDA BÜYÜME

İSO Türkiye Sektörel PMI raporu, Aralık 2025 itibarıyla sınırlı sayıda sektörde büyümenin sürdüğünü ortaya koydu. Ankette izlenen sektörlerin yalnızca bir bölümünde üretim artışı görülürken, bazı sektörlerde yeni siparişlerde hızlanma kaydedildi. Sektörlerin yarısında ihracat ve istihdam artışı yaşanması, raporun öne çıkan olumlu başlıkları arasında yer aldı.

Kasım ayında hafifleyen enflasyonist baskıların aralık ayında genel olarak yeniden güçlendiği gözlendi. Gıda ürünleri sektörü yeniden genişleme bölgesine geçerken, metalik olmayan mineral ürünler sektöründe büyüme yerini daralmaya bıraktı. Elektrikli ve elektronik ürünler ile ağaç ve kâğıt ürünlerinde üretim artışı devam etti. En belirgin üretim düşüşü makine ve metal ürünlerinde görülürken, tekstil sektörü toparlanma sinyalleri verdi.

EN BELİRGİN YAVAŞLAMA MAKİNE VE METALDE

Aralık ayında yeni siparişlerdeki en belirgin yavaşlama makine ve metal ürünleri sektöründe kaydedildi. Yeni siparişlerde iyileşme ise yalnızca elektrikli ve elektronik ürünler ile gıda ürünleri sektörlerinde görüldü. Gıda sektöründeki artış, geçen yılın eylül ayından bu yana en güçlü hızda gerçekleşti.

Yeni ihracat siparişleri aralık ayında daha olumlu bir tablo çizerken, izlenen sektörlerin yarısında ihracatta artış yaşandı. En hızlı büyüme gıda ürünleri sektöründe görülürken, en sert yavaşlama metalik olmayan mineral ürünlerde kaydedildi.

İstihdam, aralık ayında beş sektörde artış gösterdi. Çalışan sayısındaki en güçlü genişleme elektrikli ve elektronik ürünlerde yaşanırken, en sert daralma giyim ve deri ürünlerinde gerçekleşti. Elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe girdi maliyetleri enflasyonu keskin biçimde hızlanarak Şubat 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Diğer sektörlerde maliyet artışları kasım ayındaki ivme kaybının ardından yeniden hız kazandı. Nihai ürün fiyatlarında en hızlı artış yine elektrikli ve elektronik ürünler sektöründe görülürken, satış fiyatlarında düşüş kaydeden tek sektör giyim ve deri ürünleri oldu. Aralık ayında sektörlerin büyük bölümünde tedarikçilerin teslimat süreleri uzarken, teslimatların hızlandığını bildiren tek sektör ağaç ve kâğıt ürünleri olarak öne çıktı.