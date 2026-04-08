İspanya'da tarihi grev çağrısı: Kira ödememe eylemleri başlıyor

İspanya’daki kiracı dernekleri, ülkenin en büyük emlak şirketlerinden biri olan Alquiler Seguro’nun yasadışı yöntemlerle kazanç sağladığı iddiasıyla ülke genelindeki kiracıları "kira ödememe eylemi" başlatmaya çağırdı.

Kiracı derneklerinin bağlı olduğu Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, "yasalara aykırı uygulamalar" sürdürmekle suçlanan emlak şirketi Alquiler Seguro’ya karşı ulusal çapta kira grevi organize etmek için kampanya başlatıldığı belirtildi.

KİRACILARDAN SUİSTİMAL TEPKİSİ

Açıklamada özellikle Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde kiracıların uzun süredir haksız maliyetlerle karşı karşıya bırakıldığı ifade edildi.

Kiracılar, "Artık daha fazla bekleyemeyiz. yasadışı ücretlerden (kiralama başına iki hatta üç kirayı bulan emlakçı payı), aynı gruba ait şirketler aracılığıyla dayatılan sigorta ve faturalardan, konut bakım eksikliğinden ve sadece bir mülkü görmek için 200 Euro'ya varan ücretler gibi onlarca suistimalden bıktık" ifadelerini kullandı.

İSPANYA’DA TARİHİ GREV ÇAĞRISI

Eylemin İspanya’da bir ilk olacağı belirtilirken, kiracı dernekleri protestonun yaygınlaşacağını açıkladı.

Açıklamada, "Bizi görmezden geldikleri, hileli kazançları ceplerine indirdikleri ve kira sözleşmelerinde kötü niyetli maddeler dayattıkları için bu eylemi yapacağız. Ev ev örgütleneceğiz ve bu tarihi bir olay olacak" ifadeleri yer aldı.

Kiracı örgütleri ayrıca, artan kira maliyetleri nedeniyle her 5 yılda bir taşınmanın kiracılara 4 bin Euro’nun üzerinde maliyet çıkardığını ve bu durumun sürdürülemez hale geldiğini vurguladı.

ALQUILER SEGURO’YA MİLYONLUK CEZA

Tüketim Bakanlığı, şikayetlerin odağındaki Alquiler Seguro şirketine 3,6 milyon Euro para cezasını onayladı. Karara göre şirketin, kiralamalarda kötüye kullanım olarak değerlendirilen bazı maddeleri kaldırması ve ihlalleri düzeltmesi gerekecek.

AB’DE KONUT FİYATLARI ARTIYOR

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat verilerine göre İspanya, 2025’in dördüncü çeyreğinde konut fiyatlarının 2014’ün aynı dönemine göre en fazla arttığı ülkeler arasında yer aldı.

Verilere göre aynı dönemde AB genelinde konut fiyatları ortalama yüzde 5,5 artarken, İspanya’da artış yüzde 12,9 seviyesine ulaştı.

Eurostat’a göre konut fiyatlarının en fazla arttığı AB ülkeleri Macaristan, Portekiz ve Hırvatistan olarak sıralandı.