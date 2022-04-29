İspanya merkezli uluslararası bankadan 'Türkiye' açıklaması: 'Hiperenflasyon'
İspanya merkezli banka BBVA’nın CEO’su Onur Genç, Türkiye’de hiperenflasyon muhasebeleştirmesi için yetkililerle görüştüklerini söyledi.
İspanyol banka Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) CEO'su Onur Genç, Türkiye'de hiperenflasyon muhasebeleştirmesi konusunda Türk yetkililerle görüşme yürüttüklerini belirterek, Türkiye birimi Garanti Bankası'nda ikinci çeyrekten itibaren enflasyon muhasebeleştirmesinin "büyük ihtimalle uygulanacağını" söyledi.
Hiperenflasyon muhasebeleştirmesinin etkisinin ne olacağını tespit etmenin çok erken olduğunu belirten Genç daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'de enflasyon muhasebeleştirmesini uygulanması durumunda bankanın sermayesinin olumlu ancak kârının olumsuz etkilenebileceğini söyledi.
Genç, kısa dönemli makroekonomik belirsizliklere rağmen Garanti Bankası'na dair oldukça olumlu iş dinamikleri öngördüklerini dile getirdi.
Genç ayrıca, bankanın Türkiye için risk maliyeti tahminini belirsizliklere rağmen değiştirmediğini de ifade etti.
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