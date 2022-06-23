İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı: Hükümet indirim süresini uzatma kararı aldı
İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ederek, ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Hükümet 30 haziranda bitecek indirimin süresini uztama kararı aldı.
Avrupa Birliğinin (AB) akaryakıt bülteni verilerine göre, İspanya'da ortalama olarak benzinin litresi (kurşunsuz 95) 2.14 Euro, mazotun litresi de 2.07 Euro'dan satılıyor.
İspanya'da ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan akaryakıt fiyatları, benzinde 2 Euro 36 sent ve mazotta 2 Euro 31 sent aralığında açıklanan AB ortalamasının da üstüne çıktı.
İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI
Ülkede sol koalisyon hükümeti, akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan dolayı mart ayı sonunda akaryakıtta litre başına 20 sentlik indirim uygulaması getirmişti.
Bu uygulamanın başladığı dönemde benzinin litre fiyatı 1 Euro 81 sent iken şu anda yaklaşık 32 sent daha pahalı durumda bulunuyor.
Normal şartlarda 30 haziranda sona ermesi gereken bu indirim, 25 haziran cumartesi günü yapılacak olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında alınacak kararla yaz sonuna kadar uzatılacak.
Uzmanlar ve tüketiciler, litre başına 20 sentlik yardımın akaryakıt fiyatlarındaki artışı durdurmada yeterli olmadığını savunuyor.
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