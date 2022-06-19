Akaryakıt zamları iki bayram arası otobüs bilet fiyatını katladı

19 Haziran 2022 Pazar, 04:00

Artan akaryakıt fiyatlarıyla yurttaşların bayramda seyahate çıkması da zorlaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen yurttaşların bayrama yaklaşık iki hafta kala artan otobüs bileti fiyatları nedeniyle sorun yaşamaya başladığını söyledi.

İki ay önceki Ramazan bayramı dönemine göre otobüs bileti fiyatlarının arttığına dikkat çeken Akın, “Ramazan Bayramı öncesinde ortalama 250 lira olan İstanbul-Ankara otobüs bilet fiyatları bugün itibarıyla neredeyse 400 liraya kadar çıktı. Benzer şekilde İstanbul-İzmir arasındaki bilet fiyatı da iki ay içinde 300 liradan ortalama 500 liraya çıkarak yüzde 65 oranında arttı” bilgisini paylaştı. İstanbul-Sivas arasının da yaklaşık 550 liraya yükseldiğini söyleyen Akın, “Ramazan Bayramı öncesi, litresi 19 lira 10 kuruş olan benzin yüzde 45 oranında zamlanarak 27 lira 70 kuruşa çıktı. Nisan başında litresi 21 lire 35 kuruş olan motorin de yüzde 40 oranında zamlanarak 30 lira 11 kuruşa yükseldi. Akaryakıtta derhal vergi indirimi yapılmalı” çağrısında bulundu.