İSPARK ücretlerine yüzde 25 zam

19 Haziran 2022 Pazar, 15:16

İBB Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında dün yapıldı.

İSPARK personeline yapılacak yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için 2022 yılı park ücreti tarifesinde talep edilen artış, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu komisyon tarafından revize edilerek uygun bulundu.

Komisyon, şirketin finansman ihtiyacının sermaye artışı veya sübvanse teklifi ile karşılanması gerektiğini belirtti. Buna göre; İSPARK'ın işlettiği otoparklara ortalama yüzde 25 zam yapıldı. Karar dün, İBB Meclisi’nde oybirliği ile alındı.