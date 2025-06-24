İsrail ve İran ateşkesi piyasalara olumlu yansıdı: Borsalar yükseldi petrol düştü!

İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda sağlanan ateşkes piyasalarda risk iştahını artırırken, anlaşmanın her an bozulabileceğine dair endişeler sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes sağlandığını ve böylece savaşın sona ereceğini duyurdu. Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına ilişkin bir anlaşma olmadığını belirterek, "İsrail rejimi İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını durdurursa, yanıtlarımızı sürdürmeyeceğiz" dedi.

KÜRESEL PİYASALARDA ATEŞKES RALLİSİ

ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıklayarak, bu durumun ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu haber akışı sonrası küresel risk iştahında artış yaşanırken, pay piyasalarında ateşkes rallisi gözlemlendi. "Korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı ölçen VIX Endeksi yaklaşık yüzde 9 gerileyerek 18,2 seviyesine indi.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Ortadoğu’daki ateşkese dair haberlerle ABD vadeli işlemlerinde Nasdaq endeksi yüzde 1,3, S&P 500 endeksi yüzde 1 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,9 artışla işlem görüyor. Dün, ABD'nin nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısına karşılık İran’ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaması sonrası petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,5 azalarak 69,5 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı ise yüzde 8,9 değer kaybederek 67,2 dolara geriledi.

AVRUPA BORSALARINDA POZİTİF TEPKİLER

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve ateşkes kaynaklı iyimserliklerle New York Borsası dün pozitif seyir izledi, İsrail ile İran arasındaki çatışmalara yönelik ateşkes adımları risk iştahını yükseltti. Avrupa borsaları da Ortadoğu’daki gerilimin sona erdiğine dair iyimserlikle yükseldi. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,4 artarak 542,3 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,9 yükselerek 23.719 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artışla 8.800 puana ulaştı. İtalya, İspanya ve Fransa borsalarında da önemli yükselişler kaydedildi.

BORSA İSTANBUL’DA YÜKSELİŞ VE DALGALANMA

Yurt içi piyasalarda alıcılı bir seyir izlenirken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yüzde 3,04 yükselişle 9.419,14 puandan başladı. İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona ereceğine dair beklentiler ve bölgedeki hava sahalarının tekrar açılması ulaştırma hisselerinde alımları artırdı. Ulaştırma endeksi açılışın ardından yüzde 6’nın üzerinde artarken, Türk Hava Yolları, Pegasus, TAV Havalimanları ve Çelebi hisselerinde yükseliş görüldü. Ancak ateşkesin bozulabileceği endişeleri nedeniyle BIST 100 endeksindeki yükseliş dalgalanarak bir ara yüzde 2’nin altına geriledi.

İSRAİL ORDUSUNDAN ATEŞKES İHLALİ İDDİASI

Son gelişmelerde İsrail ordusu, ABD Başkanı Trump’ın ilan ettiği ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İran’ın İsrail’e füze saldırısı düzenlediğini iddia etti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek İsrail ordusuna Tahran’daki hedeflere yoğun saldırı talimatı verdi.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Analistler, Ortadoğu çatışmalarının sona ermesine dair iyimserliklerin fiyatlamalara yansıdığını belirtirken, İran ve İsrail arasındaki gerilimin yeniden tırmanma olasılığının sınırlı da olsa devam ettiğine dikkat çekti.