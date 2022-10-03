İsrail'den üst üste 5. faiz artışı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 16:40

İsrail Merkez Bankası(BOI), gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı.

BOI'dan yapılan açıklamaya göre, yüzde 2,00 olan faiz oranı yüzde 2,75'e çıktı. Piyasa beklentisi de faizin 75 baz puan artacağı yönündeydi.

BOI üst üste beşinci toplantısında da faiz artırdı. Banka son beş toplantısında toplam 265 baz puan artışa gitmiş oldu.

İsrail'dee enflasyon en son yıllık yüzde 4,6 olarak açıklandı.