İsrail'den Ukrayna'ya destek: Rusya'nın ilhak kararlarını tanımayacağız
İsrail, Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak etmesini tanımayacağını duyurdu.
İsrail, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesini tanımayacağını, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı2ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekler. Rusya'nın dört bölgeyi ilhak etmesini tanımayacaktır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "İsrail'in bu net pozisyonunu son günler de dahil olmak üzere tekraren ortaya koyduğu" aktarıldı.
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