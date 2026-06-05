İşsiz sayısı, nisanda; ‘dar tanımlı’da 2 milyon 868, ‘geniş tanımlı’da 12.2 milyon kişi

Türkiye’nin temel ve kronik sorunlarından işsizlik, TÜİK’in dün açıkladığı “İşgücü İstatistikleri, Nisan 2026” raporuyla bir kez daha ülke gündeminin merkezine oturdu.

TÜİK verilerine göre Nisan 2026’da, (dar tanımlı) işsiz sayısı önceki aya kıyasla 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi, işsizlik oranı da 0.1 puan artarak yüzde 8.2’ye yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.8’de sabit kalırken kadınlarda yüzde 10.7’den yüzde 11’e yükseldi. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik oranı) ise önceki aya kıyasla 1.2 puan azalarak yüzde 30.1 oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 26’dan yüzde 24, kadınlarda yüzde 40.3’ten yüzde 40.1’e geriledi.

İSTİHDAM AZALIYOR

TÜİK verileri üzerinden hesaplama yapan DİSK Araştırma Merkezi ise geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyon 188 bin kişi olduğunu açıkladı. Bu sayı önceki ay 12 milyon 773 bin kişiydi. Ayrıca Nisan 2026 itibarıyla geniş tanımlı işsizlerin 6 milyon 158 binini kadınlar, 6 milyon 30 binini erkekler oluşturuyor.

Yine TÜİK’in verilerine göre Nisan 2026 itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı önceki aya kıyasla 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı 0.6 puan azalarak yüzde 48.1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.2’den yüzde 65.4, kadınlarda yüzde 31.5’ten yüzde 31.2’ye düştü. İşgücü ise önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişi, işgücüne katılma oranı 0.6 puan azalarak yüzde 52.4’e geriledi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.1’den yüzde 70.2, kadınlarda yüzde 35.3’ten yüzde 35’e düştü. Öte yandan istihdam edilenlerin (referans döneminde) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, önceki aya kıyasla 0.3 saat artarak 42.1 saat oldu. Bu süre erkeklerde 43.3 saatten 44.1 saate çıkarken kadınlarda 38.5’ten 38’e indi.

‘GENÇ’TE YÜZDE 14.5

Gençlerdeki (15-24 yaş) işsizlik oranı, Nisan 2026’da Mart 2026’ya kıyasla 0.8 puan düşerek yüzde 14.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 12.7’den yüzde 12, kadınlarda ise yüzde 20.3’ten yüzde 19.4’e geriledi. Gençlerde istihdam 4 milyon 499 binden 4 milyon 475 bin kişi, işgücü 5 milyon 309 binden 5 milyon 234 bin kişiye düştü. İstihdam oranı yüzde 39.4’ten yüzde 39.2, işgücüne katılma oranı yüzde 46.5’ten yüzde 45.8’e indi.