İşsizlik maaşı ne kadar? Maaş zamları sonrası güncel işsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik ödeneği yani işsizlik maaşı tutarı geçtiğimiz hafta memur ve emekli maaşlarına gelen zammın ardından merak edilip araştırılıyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar? Maaş zamları sonrası güncel işsizlik maaşı ne kadar oldu?
Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Peki, işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?
İŞSİZLİK MAAŞI ZAMLANDI MI?
İşsizlik ödeneği taban ücreti asgari ücrete göre belirleniyor. Asgari ücrete zam gelmediği için işsizlik maaşı tabanı ise değişmedi.
İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL?
İşsizlik ödeneği hesaplamasında sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.
Ödenek miktarı işten ayrılmadan önceki son 4 aylık kazancın yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor ancak hesaplanan tutar asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu rakamdan, binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Buna göre, 2024 yılında 4 ay çalışıp işsiz kalan bir kişi için işsizlik ödeneği en düşük 7 bin 940 lira, en yüksek 15 bin 880 lira olarak uygulanıyor.
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