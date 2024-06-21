Yayınlanma: 21.06.2024 - 10:47

Güncelleme: 21.06.2024 - 10:47

Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zamları için Türkiye'nin ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca kişi, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına çevirdi. Peki, Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Her yıl iki kez ocak ve temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.

Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak açıklandı. Böylelikle emekliler mayıs ayı itibarıyla yüzde 22,72 enflasyon farkını şimdiden haketmiş oldu.

Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

Bu hesaplamalar temmuz ayında açıklanacak olan haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzde 25,46 olacak.

MEMUR TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 17,38 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.