Yayınlanma: 24.08.2023 - 11:42

Güncelleme: 24.08.2023 - 11:42

İşsizlik maaşının ne kadar olduğu merak edildi. İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsiz kalan emekçilere verilen bu maaş hakkında araştırmalar başladı. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 2023 işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı ne kadar süre alınabilir?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücrette yaşanan 2023 Temmuz ara zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 liraya yükselmiş oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE ALINABİLİR?

İşsizlik maaşı işsiz kalan sigortalının sigorta priminin kaç gün ödendiğine göre değişiklik göstermektedir. İşsizlik maaşı alma hakkı kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik maaşı alma süreleri şu şekilde: