ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Ağustos ile biten haftada 239 bine indi. Piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi düştü.

AA
Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:55
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi
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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi azalışla 239 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin biraz altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 240 bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 248 binden 250 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 750 kişi artışla 234 bin 250'ye çıktı.

Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 5 Ağustos ile biten haftada 32 bin kişi artarak 1 milyon 716 bine yükseldi.


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