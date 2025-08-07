İstanbul’da taksi sayısı artıyor: Fiyatlar belli oldu!

İstanbulluların uzun zamandır beklediği gelişme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentteki ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla 150 yeni taksi plakasını 29 yıllığına ihaleye çıkarıyor.

İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT

İhaleye katılacakların 135 bin 36 lira geçici teminat yatırması gerekiyor. Muhammen bedel ise 4 milyon 501 bin 200 lira + KDV olarak açıklandı. Mevcut taksi plakaları galericiler aracılığıyla yaklaşık 7.5 milyon liraya satılıyor.

İHALE TARİHİ VE YERİ

İhaleye teklif verme süresi 1 Eylül 2025 saat 12:00’de sona erecek. İhale ise 2 Eylül 2025 saat 11:00’de Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılanlar en fazla bir adet taksi plakasını 29 yıl süreyle kiralayabilecek.

PLAKA ALMA ŞARTLARI NELER?

İhaleye katılacakların, 10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olmaları şart. İhaleyi kazanan kişinin üzerinde başka bir toplu ulaşım aracı plakası (taksi, taksi dolmuş, minibüs, okul veya personel servisi) bulunmaması gerekiyor. Taksi taşımacılığına ilişkin mevzuatı bilmek, Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığında çalışmayı ve UKOME kararlarına uymayı kabul ve beyan etmek şart.

İhaleye katılacakların e-Devlet üzerinden alınmış karekodlu Nüfus Kayıt Örneği, en az B sınıfı ehliyete sahip olduğunu gösteren sürücü belgesi bilgileri, İstanbul’da ikamet ettiğini kanıtlayan karekodlu Yerleşim Yeri Belgesi ile resmi kurumlarca sorgulanmış 6 ayı geçmemiş Adli Sicil Kaydı sunması gerekiyor. İhaleye katılacaklar 22 yaşından gün almış, 69 yaşından gün almamış olmalı.

Adli sicil kaydında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak zorunlu.