İstanbul'da Yemeksepeti kuryeleri hakları için ayaklandı

Yemek Sepeti işçisi kuryeler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle şirketin İstanbul Şişli'deki merkez ofisi önünde eylem yaptı.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinden konvoylar halinde yola çıkan kuryeler, yol boyunca korna çalıp sloganlar atarak şirketin merkezine doğru hareket etti.

Ofis önünde toplanan kuryeler, taşıdıkları döviz ve pankartlarla eylemlerini burada sürdürdü.

2022'de bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi motokurye Samet Özgül'ün kardeşi ve CHP Parti Meclisi üyesi Berna Özgül burada bir konuşma yaptı.

Kuryelere "Ben her birinizde abim Samet'i görüyorum şu an" diye seslenen Özgül, "Abim de farklı bir firmada, Trendyol Go'da motokuryeydi. Yaşadığınız sorunların hepsini birebir abimden gördüm. Vergiler sizin üzerinizde, bütün yükler sizin üzerinizde. Bir de üstüne yolda ölüm de sizin üzerinizde. Şu an CHP Parti Meclisi üyesiyim. Motokuryelerin sorunlarını gündeme getireceğiz. Elimizden geldiğince çözüm önerileri üreteceğiz" dedi. Özgül daha sonra şirket binasını işaret ederek "Siz burada hak talep ederken orada oturan patronlar utansın!" diye konuştu.

2024 yılında 6'sı çocuk yaşta olmak üzere 63 motokurye mesaileri sırasında hayatını kaybetti.