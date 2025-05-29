İstanbul’daki anaokulunda rekor kayıt ücreti: Fiyatlar dünyanın en büyük üniversiteleriyle yarışıyor!

Türkiye’nin özel eğitim kurumlarından Vehbi Koç Vakfı'na bağlı Koç Okulları, 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için yeni kayıt ücretlerini duyurdu. Yayınlanan fiyat listesinde özellikle ana sınıfı ve ilkokul 1. sınıf düzeyinde belirlenen rakamlar beklentilerin oldukça üzerinde belirlendi. Kayıt ücretleri sosyal medya platformlarında da kısa sürede gündem oldu.

ÜCRETLER 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Açıklanan yeni ücretlere göre, Koç Okulları’nda anaokulu ve ilkokul 1. sınıf için taksitli kayıt ücreti 1 milyon 702 bin 800 lira olarak belirlendi. Ortaokul düzeyindeki eğitim için belirlenen ücret 1 milyon 470 bin 600 lira olurken, lise için ise bu rakam 1 milyon 625 bin 400 liraya ulaştı.

Koç Okulları’nın 2025-2026 akademik yılı için belirlediği yeni eğitim ücretleri şu şekilde açıklandı:

Ana Sınıfı Eğitim Ücreti:

Taksitli: 1 milyon 702 bin 800 TL

1 milyon 702 bin 800 TL Peşin: 1 milyon 617 bin 660 TL

İlkokul 1. Sınıf:

Taksitli: 1 milyon 702 bin 800 TL

1 milyon 702 bin 800 TL Peşin: 1 milyon 617 bin 660 TL

İlkokul 2. Sınıf:

Taksitli: 1 milyon 18 bin 150 TL

1 milyon 18 bin 150 TL Peşin: 967 bin 243 TL

İlkokul 3. Sınıf:

Taksitli: 817 bin 800 TL

817 bin 800 TL Peşin: 776 bin 910 TL

İlkokul 4. Sınıf:

Taksitli: 612 bin 200 TL

612 bin 200 TL Peşin: 581 bin 590 TL

Ortaokul 5. Sınıf:

Taksitli: 1 milyon 470 bin 600 TL

1 milyon 470 bin 600 TL Peşin: 1 milyon 397 bin 70 TL

Ortaokul 6. Sınıf:

Taksitli: 1 milyon 470 bin 600 TL

1 milyon 470 bin 600 TL Peşin: 1 milyon 397 bin 70 TL

Ortaokul 7. Sınıf:

Taksitli: 980 bin 550 TL

980 bin 550 TL Peşin: 931 bin 522 TL

Koç Okulları’ndan şu ana kadar kayıt ücretlerindeki artışa ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

FİYATLAR DÜNYANIN EN PRESTİJLİ ÜNİVERSİTELERİYLE YARIŞIYOR

Koç Okulları’nda yaşanan bu dikkat çeken ücret artışlarının ardından, dünyanın önde gelen üniversitelerinin 2025-2026 akademik yılı kayıt ücretleri ise şu şekilde:

Harvard Üniversitesi (ABD)

Ücret: 57.328 dolar (tam zamanlı lisans öğrencileri için)

57.328 dolar (tam zamanlı lisans öğrencileri için) Türk Lirası Cinsinden: 2.240.000 TL

Stanford Üniversitesi (ABD)

Ücret: 67.731 dolar (tam zamanlı lisans öğrencileri için)

67.731 dolar (tam zamanlı lisans öğrencileri için) Türk Lirası Cinsinden: 2.645.000 TL

Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Ücret: 35.260 – 59.260 sterlin (uluslararası öğrenciler için)

35.260 – 59.260 sterlin (uluslararası öğrenciler için) Türk Lirası Cinsinden: 1.859.000 TL – 3.125.000 TL

Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)

Ücret: 24.507 – 63.990 sterlin (uluslararası öğrenciler için)

24.507 – 63.990 sterlin (uluslararası öğrenciler için) Türk Lirası Cinsinden: 1.292.000 TL – 3.379.000 TL

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü (ETH Zürih) (İsviçre)