İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çalışan işçiler direniyor: Yine taşeron, yine hak gaspı

Türkiye'de çalışma hayatının en derin çatlaklarından taşeron sisteminin işçilere yaşattığı sorunlar bitmiyor. Bunun son örneği, genel yüklenici ve denetleyicisi Emlak Konut GYO olan İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) yaşanıyor. Yükleniciliğini Adım GYO’nun üstlendiği otel inşaatında, taşeron Hiçyılmazlar İnşaat bünyesinde çalışan işçiler ücret mücadelesinin ardından işten çıkarıldı; 3 gündür ise tazminat hakları için direniyorlar. 2 işçi kendilerini şantiyenin 25. katına kilitlerken bir grup işçi de dün Emlak Konut GYO önüne yürüdü; alın terimizi çalanlara karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

DEV- Yapı İş ve İnşaat- İş üyesi işçilerin üç ay boyunca ücretlerini ödemeyen firma ilk olarak eylem uyarısı yapan işçiyi çıkardı. Çalışanların direniş göstermesinin ardından firma maaşları yatırsa da 80 işçiyi işten çıkardı. Dev Yapı-İş Başkanı Özgür Karabulut, 52 kişinin tazminat hakkı olduğunu belirterek Adım GYO’nun tazminatlar için çalışma yapıldığını söylediğini ancak sonrasında taşeronun 'tazminat vermeyeceğiz' dediğini aktardı.

Sendika temsilcileri ve işçiler pazartesi gecesi şantiye önünde sabahladıktan sonra dün Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü'nde eylem yaptı. Burada yetkililerle görüşen Karabulut, "Konuyla ilgileneceklerini söylediler. Meğer Hiçyılmazlar İnşaat, Adım GYO'ya tazminatları ödediği yalanını söylemiş. Taşeron sistemi yok edilmediği sürece bu sorunlar sürecek. Denetimler artmalı ama ilgili kurumlar her zaman işçi hakkını gasp edenlerin yanında saf tutuyor" diye konuştu.

Şantiyenin 25. karındaki eylem ise müzakereyle sonlandırılsa da direnişin devam edecek.

Adım GYO taşeronu Hiçyılmazlar İnşaat, Dev-Yapı-İş ve İnşaat-İş üyesi işçilerin ücretlerini üç ay ödemedi ve tepki gösteren bir işçiyi işten çıkardı. Bunun üzerine eyleme geçen işçilerin ücretleri ödendi ama ardından 80 emekçi işten çıkarıldı. Bu işçiler şimdi tazminat hakları için direniyor. Dün ise işçiler İFM’nin genel yüklenicisi ve denetleyici Emlak Konut GYO’ya yürüdü. Görüşmeyle ilgili bilgi veren Dev Yapı-İş Başkanı Özgür Karabulut, “Hiçyılmazlar İnşaat, Adım GYO'ya tazminatları ödediği yalanını söylemiş. Taşeron sistemi yok edilmezse bu sorunlar sürecek” dedi.