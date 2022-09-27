İstanbul Havalimanı 7 ayda 34 milyon yolcu ağırladı
İstanbul Havalimanı’nın ilk 7 ayda 34 milyon yolcu ağırladığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Bu gurur hepimizin” dedi. Atatürk Havalimanı kapatıldığı yılın ilk 6 ayında 32 milyon yolcu ağırlamıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı’nın
ilk 7 aylık yolcu sayılarını paylaştı. Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı yüz
yıllık rakiplerini ezip geçti. Bu gurur hepimizin” ifadesini paylaştı. Bakanın paylaştığı
ilk 7 aylık verilerde İstanbul Havalimanı’nın 34,2 milyon yolcu ile Avrupa’daki
rakiplerini geçtiği belirtildi. Pistleri yıkılarak kapatılan Atatürk Havalimanı
2018’nin ilk 6 ayında 32 milyon yolcu taşımıştı.
2018 yılının ilk 6 ayında Atatürk Havalimanı´nın ağırladığı yolcu sayısı 32 milyon 558 bin 271 olmuştu. Bu sayıyla listenin başına yerleşen Atatürk Havaalanını iç ve dış olmak üzere toplam 16 milyon 260 bin 256 yolcu sayısı ile Sabiha Gökçen Havalimanı takip etmişti.
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