İstanbul-Rize uçak bileti ne kadar? Binali Yıldırım'ı yalanlayan fiyatlar!

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:00

İhale ve yapım süreci tartışma konusu olan Rize-Artvin Havalimanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla açıldı. Açılışa ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve bakanlar da katıldı.

"HERKES UÇAĞA BİNECEK"

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, "2002 yılında bu yola çıktığımızda, Sayın Cumhurbaşkanımız, liderimiz dedi ki 'Binali Bey, havayolunu, halkın yolu yapacağız.' 'Baş üstüne' dedik, yola koyulduk. Havayolu adeta imtiyazlıların yoluydu, havayolunda seyahat edenler uçakta karşılaşanlar birbirlerini tanıyordu. Hep aynı yüzler, hep aynı yolcular... Bu iş böyle gitmez, herkes uçağa binecek ve havayolu halkın yolu olacak! Oldu mu? Hayırlı uğurlu olsun... Siz arkamızda olduğunuz sürece durmak yok!" dedi.

Asgari ücretin 4 bin 253 lira 40 kuruş olduğu Türkiye'de, Yıldırım'ın konuşması sırasında son uçak bileti fiyatları da dudak uçuklattı. İstanbul'dan İzmir'e gidiş dönüş için ekonomi sınıfından bir uçak biletinin toplam 1361 TL 68 kuruş olduğu görüldü.

İstanbul'dan Rize'ye gidiş dönüş bileti ise 1327 TL 98 kuruş.