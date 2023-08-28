İstanbul son 10 yılın turist rekorunu kırdı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:54

Güncelleme: 28.08.2023 - 12:54

İstanbul temmuzda gelen turist sayısında son 10 yılın rekorunu kırdı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a 2022'nin 7 aylık döneminde 8 milyon 514 bin 806 yabancı turist geldi.

Turist sayısı bu yılın aynı döneminde yüzde 15 artarak 9 milyon 776 bin 635 oldu.

Geçen yıl temmuzda 1 milyon 759 bin 506 yabancı turistin ziyaret ettiği kent, bu temmuzda 1 milyon 873 bin 97 yabancı turisti ağırladı.

Böylece temmuzda gelen yabancı turist sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 6 arttı.

Verilere göre, bu yılın temmuzundan sonra İstanbul'a en çok turist 2022'nin aynı ayında geldi.

DENİZ YOLUYLA GELENLER YÜZDE 72 ARTTI

İstanbul'a temmuzda 1 milyon 823 bin 416 kişi hava yoluyla 49 bin 681 kişi ise deniz yoluyla ulaşım sağladı.

Geçen senenin aynı dönemine göre, kente hava yoluyla gelenler yüzde 5, deniz yoluyla gelenler ise yüzde 72 arttı.

Bu yılın temmuzunda Atatürk Havalimanı'ndan 1642, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 517 bin 429, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 304 bin 345 yolcu giriş yaptı.

Kente, deniz yoluyla Tuzla Limanı'ndan 1846, Karaköy Limanı'ndan 42 bin 520, Sarayburnu Limanı'ndan 2 bin 926, Zeytinburnu Limanı'ndan 1719, Ambarlı Limanı'ndan 361, Haydarpaşa Limanı'ndan 240, Marmara Limanı'ndan 39, Pendik Limanı'ndan da 30 yabancı ziyaretçi geldi.

Hava yoluyla gelen turistlerin yüzde 71,53'ü İstanbul Havalimanı'nı, yüzde 28,38'i Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullandı.

RUSLAR TEMMUZDA DA İLK SIRADA

Ruslar, temmuzda İstanbul'a gelen 185 bin 636 turistle geçen ay olduğu gibi ilk sırada yer aldı.

Rusya'yı 135 bin 568 turistle Almanya, 135 bin 96 kişiyle Suudi Arabistan, 105 bin 41 ziyaretçiyle ABD, 97 bin 352 turistle İran, 69 bin 263 kişiyle Fransa, 69 bin 6 turistle İngiltere, 51 bin 257 kişiyle Irak, 45 bin 854 ziyaretçiyle Kuveyt, 45 bin 257 kişiyle İsrail, 44 bin 273 turistle Hollanda takip etti.

İstanbul'u temmuzda ziyaret edenlerin yüzde 9,91'i Rusya'dan, yüzde 7,24'ü Almanya'dan, yüzde 7,21'i Suudi Arabistan'dan, yüzde 5,61'i ABD'den, yüzde 5,20'si İran'dan, yüzde 3,70'i Fransa'dan, yüzde 3,68'i İngiltere'den (Birleşik Krallık), yüzde 2,74'ü de Irak'tan gerçekleşti.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN HER 3 TURİSTTEN 1'İ İSTANBUL'A GELDİ

Temmuzda 196 ülkeden turist gelen kenti, Solomon Adaları, Kuzey Kore ve Papua Yeni Gine'den birer, Laos ve Doğu Timor'dan 2 kişi ziyaret etti.

Türkiye'yi ziyaret eden her 3 turistten 1'i İstanbul'a geldi

Yılın 7 ayında Türkiye'yi ziyaret eden toplam 26 milyon 766 bin 240 turistin yaklaşık 3'te 1'ini İstanbul ağırladı.

Öte yandan İstanbul'u 2019'un temmuzunda 1 milyon 666 bin 319, 2020'nin temmuzunda 301 bin 930, 2021'in temmuzunda ise 1 milyon 130 bin 999 turist ziyaret etti.