İstanbul'un enflasyonu açıklandı: Haziran ayı zam şampiyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi ile Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'nin haziran ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 1,14 arttı.

Endeks, 2025 Haziran'a göre 2026 Haziran'da yıllık bazda ise yüzde 35,94 yükseldi.

TOPTAN EŞYA FİYATLARINDA ARTIŞ YÜZDE 3 OLDU

İTO verilerine göre, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi, mayıs ayında kaydedilen yüzde 1,58'lik artışın ardından haziranda aylık bazda yüzde 3 yükseldi.

Endeksin yıllık artış oranı yüzde 24,65, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 22,71 olarak gerçekleşti.

İŞLENMEMİŞ MADDELER EN FAZLA YÜKSELEN GRUP OLDU

Haziran ayında toptan fiyatlarda aylık bazda en yüksek artış yüzde 8,18 ile İşlenmemiş Maddeler grubunda görüldü.

Bu grubu yüzde 3,23 ile Yakacak ve Enerji Maddeleri, yüzde 2,85 ile Gıda Maddeleri, yüzde 0,79 ile İnşaat Malzemeleri, yüzde 0,51 ile Madenler ve yüzde 0,14 ile Kimyevi Maddeler izledi.

Mensucat grubunda ise fiyat değişimi yaşanmadı.

YILLIK ORTALAMADA MADENLER İLK SIRADA

Yıllık ortalama artış oranlarına bakıldığında en yüksek yükseliş yüzde 33,51 ile Madenler grubunda gerçekleşti.

Diğer gruplarda yıllık ortalama artışlar şu şekilde sıralandı: