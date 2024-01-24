İstanbul’da 19 litrelik damacana fiyatı 100 TL’yi buldu: Bir bardak su 1 TL oldu

Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 04:00

Zamlı asgari ücret cebe girmeden artmaya devam eden fiyatlar, yurttaşı açlığın yanı sıra susuzluğa da sürüklüyor. İstanbul’da 19 litre damacana su fiyatları 100 TL’yi buldu. Üreticiler akaryakıt başta olmak üzere maliyet artışlarını sebep gösterirken tüketici dernekleri “En temel insani hakkımız lüks haline getiriliyor” dedi.

İstanbul’da genel seçim öncesi 46.90 TL’ye satılan 19 litrelik damacana su, seçimden sonra maliyet artışlarının etkisiyle aralık ayında 76 TL’ye çıkmıştı. Yılbaşının hemen ertesi hafta 89.90 TL’ye çıkan fiyat asgari ücret artışına akaryakıt zamları da eklenince bu hafta 99.90 TL’ye ulaştı. Bir damacana su seçimden bu yana yüzde 113 zamlanmış oldu. Dört kişilik bir ailenin damacana su için aylık ortalama harcaması 750 TL’ye çıktı. 2-3 yıl önce yarım litrelik pet şişe sular 2 liraya satılırken bugün evde bir bardak suyun maliyeti 1.05 TL oldu.

Sudaki fiyat artışlarına maliyetlerdeki durmak bilmeyen yükselişi neden gösteren Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşabey Kalebaşı, “Fiyatlardaki yükselişin başlıca sebepleri dağıtım ve nakliye maliyetlerindeki artışlar, hammadde ve girdi maliyetleridir. Sektörümüzde yoğun bir rekabet var. Kimse mecbur kalmadıkça zam yapmamaya çalışıyor” diye konuştu.

‘MALİYETE YETİŞEMİYORUZ’

İstanbul Gazoz Su Şerbet Boza Turşu ve Sirke İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Turan Akkaya ise şunları söyledi: “Dolar arttıkça bu fiyatlar da artacaktır. Maliyetler o kadar hızlı değişiyor ki biz de fiyat tutturamıyoruz. Ama bunun yanı sıra fırsatçılık da var. Biz odamıza kayıtlı olanlara fiyat tarifesi çıkarıyorduk ama bize bağlı olmayıp ticaret odasına bağlı olanlar tarifeye uymayınca düzen bozuldu. Sektörde herkesi kapsayacak bir tarife şart.”

Şişli’de damacana su satan Murat D. ise şunları söyledi: “Biz müşteriye ulaşmak için merkezi yerlerde depo ve dükkân tutuyoruz, kiralar çok yüksek. Geçen yıl 5 bin lira olan kiram mahkeme kararı ile 14 bin lira oldu. Mecbur kalıyoruz zam yapmaya.”

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise “En insani ihtiyacımız olan su bile lüks oldu. Maliyetler mutlaka artıyordur ama bunun insani bir ihtiyaç olduğu unutulmamalı. Ya yurttaşlara temiz içme suyu sağlansın ya da bu fiyatlara bir el atılsın, tarife getirilsin” dedi.