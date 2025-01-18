İstanbul'da berber ücretlerine dev zam! Damat traşı fiyatı 3 bin TL'yi buldu

Yayınlanma: 18.01.2025 - 16:19

Güncelleme: 18.01.2025 - 16:20

Asgari ücretteki artışın ardından vergilere yapılan zamlar, pek çok ürün ve hizmetin fiyatına yansıdı.

Gelen zamların ardından İstanbul'da berber ücretlerine de yüzde 35-40 aralığında zam geldi.

Yeni ücret tarifesine göre; bazı bölgelerde damat tıraş fiyatları 3 bin TL'yi buldu.

İŞTE YENİ FİYATLAR

Berberler için belirlenen yeni fiyatlar şöyle:

B SINIFI

Sakal tıraşı 200 TL,

Saç kesimi 350 TL,

Saç-sakal-yıkama- fön 500 TL,

Çocuk tıraşı 300 TL,

Yanak-kulak-kaş alma 200 TL,

Damat tıraşı 3 bin TL,

Favori ense düzeltme 200 TL

Saç boyama 750 TL

C SINIFI

Sakal tıraşı 130 TL,

Saç kesimi 200 TL,

Saç-sakal-yıkama- fön 300 TL,

Çocuk tıraşı 150 TL,

Damat tıraşı bin 500 TL,

Favori ense düzeltme 100 TL

Saç boyama 500 TL