İstanbul'da berber ücretlerine dev zam! Damat traşı fiyatı 3 bin TL'yi buldu
Yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru berber ücretlerine de yansıdı. İstanbul'da yeni berber ücret tarifeleri belli oldu.
Asgari ücretteki artışın ardından vergilere yapılan zamlar, pek çok ürün ve hizmetin fiyatına yansıdı.
Gelen zamların ardından İstanbul'da berber ücretlerine de yüzde 35-40 aralığında zam geldi.
Yeni ücret tarifesine göre; bazı bölgelerde damat tıraş fiyatları 3 bin TL'yi buldu.
İŞTE YENİ FİYATLAR
Berberler için belirlenen yeni fiyatlar şöyle:
B SINIFI
Sakal tıraşı 200 TL,
Saç kesimi 350 TL,
Saç-sakal-yıkama- fön 500 TL,
Çocuk tıraşı 300 TL,
Yanak-kulak-kaş alma 200 TL,
Damat tıraşı 3 bin TL,
Favori ense düzeltme 200 TL
Saç boyama 750 TL
C SINIFI
Sakal tıraşı 130 TL,
Saç kesimi 200 TL,
Saç-sakal-yıkama- fön 300 TL,
Çocuk tıraşı 150 TL,
Damat tıraşı bin 500 TL,
Favori ense düzeltme 100 TL
Saç boyama 500 TL
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