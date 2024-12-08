İstanbul'da 'İnsanca Yaşam' mitingi: 'Bu düzeni değiştireceğiz'

Yayınlanma: 08.12.2024 - 16:20

Güncelleme: 08.12.2024 - 17:12

DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin oluşturduğu Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Kartal’da “İnsanca Yaşam” mitingi düzenledi. Miting öncesi gruplar Başak istasyonda toplanarak miting alanına yürüdü. Yurttaşlar, "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" "İnsanca yaşam istiyoruz" ve "Emekçinin hakkı en az 50 bin" sloganları attı. CHP, DEM Parti, EMEP, TİP, EHP gibi siyasi partiler de mitingte yer aldı.

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri'nin ortak basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Bu ülkede yaşayan herkesin ekonomik, demokratik, sosyal ve siyasal tüm haklarının saldırı altında olduğu bir dönemdeyiz. Emekçilerin işleri, ücretleri saldırı altında. Emeklilerin açlık sınırı üstünde bir aylık alma hakkı saldırı altında. Seçme seçilme hakkı saldırı altında. Kadınların şiddet görmeden, öldürülmeden yaşama haklar saldırı altında. Halkların eşit ve barış içinde yaşama iradeleri saldırı altında. Her bir yurttaşın hak ettiği ekonomik refah, adalet ve demokrasi saldırı altında. Emeğiyle geçinmek zorunda olanlar yüksek enflasyon altında eziliyor. Enflasyonun sebebi ücretler değil, patronların durdurulamayan karlarıdır" dendi.

"Siyasi iktidar yerel seçimlerde kaybettiği belediyeleri gasp ederek geri almaya çalışıyor" ifadeleri kullanılan açıklamada şunlar söylendi: "Kayyumlarla halkın seçme seçilme iradesini tanımıyor, en temel demokratik hakları bile çiğniyor. Hukuksuz soruşturmalar, davalar kayyım atamalarına bahane ediliyor. Belediye meclislerinin işleyişi bile engelleniyor. Atanan kayyumların ilk icraati halka karşı belediyelerin etrafını beton bloklarla kapamak oluyor. Buradan tekrar ifade ediyoruz, kayyumlar dahil olmak üzere hiç kimse halk iradesinin karşısında duramaz. Kayyımlar gidecek, biz kalacağız. Adil bir ülkede, eşit, özgür ve refah içinde yaşamanın önündeki en büyük engel, sömürüden, baskıdan, savaştan beslenen bu düzen ve bu düzenin sürdürücüsü siyasi iktidardır. Hep birlikte direneceğiz, hep birlikte kazanacağız. İnsanca yaşam İstiyoruz. Bu düzeni değiştireceğiz."

''BU ZİHNİYETİ PROTESTO EDİYORUZ''

Esenyurt Belediyesi Grup Başkanvekili Sadettin Yıldırım ise Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin konuştu. Yıldırım, "Esenyurt seçilmiş belediye başkanımız Ahmet Özer adına saygılarımla selamlıyorum.Esenyurt'a kayyum darbesinin kırkıncı günü. Kırk gün önce bir sabah şafak operasyonuyla sabah beş buçukta belediye başkanımızın kapısı kırılarak evine girildi. Eşinin belediye başkanımızı yatağından kaldırmasına fırsat vermeden polisler orada aldılar.Değerli dostlar 8-10 yıldır ülkemizde birçok illerimize kayyum atanıyor. 170'e yakınıyla bugüne kadar kayyum atandı. Bu zihniyeti şiddetle protesto ediyoruz" dedi.

''KAYYUMLAR GİDECEK''

Kayyum atanan Ovacık ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, "Halkımıza hizmet ettik. Halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Halk için yürümeye devam edeceğiz" dedi. Yerine kayyum atanan Halfeti Belediye başkanı Mehmet Karayılan ise, "Halkın olanın halktan neden kaçırıyorsunuz? Kayyumlar gidecek biz kalacağız" şeklinde konuştu.

POLONEZ İŞÇİLERİ: SESİMİZİ DUYUN ARTIK

İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler de mitingte konuştu. Açlık grevine başladıklarını belirten işçiler, "Sendikalı olduğumuz için işten çıkarıldık. Oradan sesimizi duyuramadığımız için Ankara'ya yürümeye karar verdik. Bırakmıyorlar. Etrafımız polis barikatlarıyla dolu. Iki gündür orada işkence var. Hepinizi desteğe bekliyoruz. Sesimizi duyun artık" ifadelerini kullandı.

Foto: Vedat Arık